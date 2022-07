Už tradiční běh inspirovaný zmíněným snímkem byl součástí mezinárodního filmového festivalu a organizoval jej Plzeňský Prazdroj. Zúčastnilo se jej několik desítek nadšenců z celé České republiky. „Mám obrovskou radost, že v rámci filmového festivalu se tady potkaly nejen filmové celebrity, ale že přijelo i mnoho mistrů výčepních, a tak jsme dnes mohli v Karlových Varech na Mlýnské kolonádě vidět pivní běh. Věřím, že se z toho stane tradice a doufám, že tato akce bude i nadále pokračovat, protože účast byla ohromná. Vyhrál to chlap, což mě trochu mrzí, ale ženy se nenechaly zahanbit, takže doufám, že příští rok to holky klukům natřou,“ usmívá se primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová.

Na akci nechyběl ani syn režiséra filmu Vrchní Prchni David Smoljak. „Do Varů jsem jezdil už jako student na různé studentské festivaly, takže bych ani nespočítal, po kolikáté jsem navštívil toto nádherné místo. Mám to tady opravdu rád a návštěva Karlových Varů je pro mě už tradice, jak trávit začátek července a tradice miluji. Je bezvadné, že si v rámci filmového festivalu připomeneme filmy, které jsme měli rádi. To samé platí i o lidech, které jsme měli rádi, bohužel už tady s námi nejsou. Tím se dostávám i k Pepíkovi Abrhámovi a mému tatínkovi, který film Vrchní prchni natočil,“ uvádí senátor David Smoljak s tím, že k samotnému filmu má velmi blízko. „Zdeněk Svěrák mi dal tehdy přečíst scénář a mě to připadalo jak taková hezká anekdota. Vůbec jsem si nedokázal představit, že z toho bude tak poetický film, který není jen o záměně člověka v kvádru s číšníkem, ale má mnohem větší přesah. Myslím si, že je to zásluha jak mého táty, tak i Pepy Abrháma. Původně měl tuto roli ztvárnit pan Nárožný a bylo myšleno, že to bude čistě komediální role, ale Abrhám tomu dal opravdu takovou poetickou nadsázku, která film povyšuje mnohem výš,“ popisuje David Smoljak, který se nyní naplno věnuje předsednictvím České republiky v Evropské unii jako předseda evropského výboru.

Tragická nehoda u Habartova: Muž podlehl zraněním, žena uhořela

Vítězem letošního ročníku byl Dominik Kirchman Urban, který je výčepním už dvanáct let. „Přijel jsem z Prahy z Restaurace u Holiše. Závod jsem si neskutečně užil a ve skrytu jsem tajně doufal, že vyhraji, protože jsem soutěživý typ. Nechtěl jsem zvítězit za každou cenu, ale stalo se tak, a mě to velmi potěšilo. Ve volném čase se věnuji běhu, tak se asi nyní spojila má láska jak ke sportu, tak i k pivu,“ směje se a říká, že ho nejvíce na práci baví zpětná vazba od lidí. „Líbí se mi, když někdo rozezná dobré pivo od nedobře načepovaného piva,“ dodává a těší se na další ročník běhu.