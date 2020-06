Výhrůžné maily, podezřívání, stížnosti zaměstnanců na sekýrování a špatnou komunikaci s vedením firmy i s městem, tak to nyní vypadá ve Správě lázeňských parků, příspěvkové organizaci města. Nespokojenost zaměstnanců připouští i ředitel zmíněné firmy Miroslav Kučera. Situaci monitoruje také vedení města. Klid a domluva jsou podle dobře informované zaměstnankyně společnosti zatím v nedohlednu. „Nikdo to neřeší, pouze jsme dále zastrašováni, hlídáni a kontrolováni,“ zdůraznila.

Náměstek Petr Bursík (ODS) je o výbušné náladě pracovníků informován, ale tvrdí, že zaměstnanci zřejmě nezvládli nově nastavené změny v pracovním režimui ve způsobu odměňování. „Chceme, aby společnost fungovala tak, jak má. Aby zaměstnanci začali kvalitně pracovat a dodržovat pracovní dobu. To se jim nelíbí a pak chápu, že začínají prskat,“ uvedl Bursík. Argumentoval i tím, že ve Správě lázeňských parků se mění systém přístupu k zeleni, k hospodaření s vodou a to vše vyžaduje zodpovědnější přístup k práci. Podle nespokojených zaměstnanců to tak není. A například poukazují, že na pauzu na oběd mají dělníci půl hodiny, zatímco úředníci společnosti si služebním autem dojedou nakoupit do hypermarketu, kde se v klidu a bez stresu také najedí. Nad jejich chováním se pozastavila jedna z Karlovaraček, která na to mailem upozornila magistrát a žádala vysvětlení. Marně. „To, co se tady děje, to je mafiánský styl. Prostě dostaneš rozkaz, třeba i pracovat o víkendu, a poslechneš. Jinak… Raději o tom nemluvit. Jsem tady 18 let a do práce chodím s hrůzou. To jsem v životě nezažil. My pracovat chceme, ale ať si ta vrchnost zkusí, co je to dělat rukama, a ne jen rozkazovat od stolu, a ještě nás buzerovat,“ líčí pocity ze současného dění v Lázeňských parcích jeden z pracovníků.

Ředitel Správy lázeňských parků se snaží vyhrocené pracovní spory zklidnit. „Od zaměstnanců chceme více práce. Rozpočet se snížil, úkolů přibývá a lidi jsou nespokojeni. Jednáme o tom, že místo půlhodiny budou mít na svačiny hodinu pauzu, ale také trváme na dodržování pracovní doby,“ nastínil možné ústupky.

„Úkoly se nám daří plnit, jenomže další přibývají. Například na filmový festival jsme s předstihem objednali květiny, které teď musíme nabídnout k prodeji,“ vysvětlil. Jenomže i tento prodej zaměstnanci kritizují. Lázeňské parky podle nich totiž letničky nabízejí na karlovarských trzích bez účtenek a s podivnou evidencí prodeje.

Ve firmě pracuje zhruba 70 lidí.