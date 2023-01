Petr Pavel se narodil 1. listopadu v roce 1961 v Plané u Mariánských Lázní, kde byla v té době velká porodnice a rodily tam ženy z širokého okolí. „V Plané se narodilo mnoho známých osobností, mezi nimiž je i Petr Pavel a jsme na to velmi pyšní. Navštívil Planou rok před volbami, kdy jsme měli na náměstí setkání a bylo to příjemné a milé. Pokud bude mít pan Pavel zájem, tak určitě budeme rádi, když k nám opět zavítá,“ řekla starostka Plané Martina Němečková.

I když v Plané byla například na náměstí podpora tamnímu rodákovi vidět na první pohled, když v mnoha výlohách, oknech či na domech visely jeho plakáty, zvítězit se mu tam paradoxně nepodařilo. Získal tam pouze 40,90% hlasů. A příliš si nepolepšil ani v obci Milíře, kde mu voliči nadělili jen 44,64% hlasů. V této obci žil se svými rodiči do zhruba svých tří let, někteří lidé tam na něj rádi vzpomínají a jsou pyšní, že ho znají.

Je pyšná, že zná prezidenta

Mezi ně patří Rodika Račáková, která ho zná od malička, když tam žil a pak jezdil na prázdniny. „Věkový rozdíl mezi mnou a Petrem je asi osm let, takže já jsem ho jako malého chodila i hlídat. Zejména si ale pamatuji, že jeho rodiče se s mými rodiči hodně navštěvovali. Pak se odstěhovali, Petrovi mohly být dva tři roky, ale jeho tatínek zůstal v kontaktu s rodiči dál. Petr sem jezdil na prázdniny jako dítě, ještě i jako puberťák a zavítal sem i později. Já jsem Petrův kariérní postup sledovala spíše přes jeho otce, se kterým jsme byli v kontaktu,“ zavzpomínala Račáková.

I když ho zná z obce, tak si ho za svého kandidáta na prezidenta vybrala z jiných důvodů, váží si jeho vlastností. „Vždy byl věcný, nikdy se nad nikoho nenadřazoval. Je to chytrý člověk. I když jsem ho sledovala v debatách, tak mluvil k věci. Tak bych si představovala prezidenta, je jazykově vybavený, slušný, umí se orientovat, má diplomatické chování. Jsem moc pyšná, že znám pana prezidenta. Myslím si, že na takovou hlavu státu bude moci být naše republika hrdá,“ dodala Račáková, která při výsledcích voleb plakala štěstím.

Sleduje generála už dlouho

Podobně si ho cení i starostka Milířů Zlata Tejmlová, která generála obdivuje již mnoho let. „Já jsem celkově pyšná na pana Pavla a není to jen tím, že u nás žil. My ho s manželem sledujeme velmi dlouho, že žil na Milířích, to jsem se dozvěděla až v roce 2017. Zajímám se o něj stejně jako o další lidi z České republiky, na které jsem pyšná, kteří udělali té naší zemičce trošku jméno ve světě a on si myslím, že nám ho udělal v pozitivním slova smyslu,“ řekla starostka.

Netají se ani tím, že by Petra Pavla ráda pozvala do obce. „Přemýšleli jsme s několika zastupiteli, že možná najdeme odvahu a pozveme ho, protože už roky máme Petropavlovské slavnosti, kostel sv. Petra a Pavla, a tak by se nám účast pana Petra Pavla líbila. Ale to říkám s velkou nadsázkou, protože já mám k takovýmto lidem obrovský respekt a úctu a nevím, zda bych zvládla se s ním potkat, jsem trémistka,“ přiznala starostka, kterou mrzí, že se s ním minula před rokem, kdy Milíře navštívil.

Zapojil se do her

Tehdy se s ním ale neminula ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením Milíře Blanka Šmichová, když k nim také zavítal. „Jsme velmi potěšení, že se u nás pan Pavel zastavil, znamenalo to pro naše klienty výjimečný den. Mohli si popovídat s člověkem, který má vztah k naší obci. Klienti byli potěšeni, že poznali kandidáta na prezidenta. Pan Pavel k nám zavítal v rámci sportovního dne, který jsme zde měli pro naše klienty. Bylo velmi příjemné, že se zapojil, neměl žádné hvězdné manýry a naopak se zapojil do běžného chodu,“ uvedla Šmichová. Podotkla, že doufá, že ani když bude prezidentem, tak nezapomene, kde žil.

Na generála si vzpomněl i člen volební komise Jonel Ardeleanu, který ho chovával, když byl malý a žil v Milířích.

