"Situace na trhu ve stavebnictví je velmi složitá, není stabilní. Některé materiály vůbec nejsou k dispozici, zdražuje se. Ale stále se staví. Připomíná to krizi z let 2008, 2009. Ten scénář je hodně podobný, je ale dramatičtější, a vývoj může být mnohem horší. Tak těžké období opravdu nikdo z nás nečekal. Daleko výhodnější a efektivnější je nyní už zahájené projekty dostavět, než stavbu zastavit. Zatím to ještě jde, ale ochlazení očekáváme, a to zřejmě už v letošní druhé polovině roku," komentoval situaci Borýsek.

Doufá, že stavebnického sektoru se zastane ten veřejný, aby nedošlo k jeho zastavení tak, jak tomu bylo před 14 lety.

"Co teď aktuálně schází? Je to železo, zkrátka materiál, který se odvíjí od energie. Na trhu nejsou vůbec izolanty, není dřevo, chybí zdící materiál. To vše má vliv na cenu stavby, která se prodražuje o desítky procent," povzdechl si odborník, podle něhož jsou na tom ale stále lépe velcí investoři než drobní stavitelé. "Ti individuální jsou na tom vzhledem k tomu, že jsou až na konci řetězce, úplně nejhůře," uzavřel.

Deník minulý týden informoval, jak se krize promítá do stavby rodinných domů v kraji a zájmu o koupi stavebních pozemků. Zatím se lidé na parcely v obcích například na Karlovarsku vyptávají, což ale například podle místostarosty Sadova a Lesova Ladislava Ludvíka může být způsobeno i tím, že mnoho zájemců ani netuší, jaké jsou skutečné aktuální ceny a problémy ve stavebnictví. Nerostou totiž jen ceny materiálu, ale dramaticky zdražily i hypotéky, které překonaly hranici pět procent.

"Ještě na začátku loňského června jsem s klientkou podepisovala hypotéční smlouvu na 1,99 procent, chtěla prostavět 2,7 milionu, půl milionu korun měla svých. Teď teprve začala stavět a už ví, že jí jeden milion bude chybět. Změny se netýkají ale jen nových smluv, ale také fixací. Pokud lidé uzavřeli smlouvu na čerpání ve výši tří milionů s dobou splatnosti 30 let, měli měsíční splátku s úrokem 1,99 procent jedenáct tisíc korun. Stejná částka na stejné období teď zákazníkům s pětiprocentní hypotéku vyjde na téměř šestnáct tisíc korun, tedy o pět tisíc korun měsíčně více než lidem, kterým se podařilo podepsat hypotéky s nízkými úroky. K tomu je potřeba brát v úvahu i poměrně velké energetické náklady na provoz rodinných domů. Takové ceny jen tak někdo neutáhne," upozornila finanční poradkyně Jana Rožánková.