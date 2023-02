"Jestli nám to počasí dovolí, zanedlouho by se mohlo objevit už dokončené první patro. Pokud budou vhodné klimatické podmínky, do konce května by mohla být dokončená hrubá monolitická stavba," informuje zástupce investora Petr Hrach.

Komplex je rozdělen do pěti sekcí, jejichž realizace bude na etapy. V první sekci bude třicet bytů, šestipatrový komplex jich dohromady nabídne 148. "Kolaudaci prvních bytů, tedy sekce jedna, plánujeme na duben příštího roku. V nabídce budou byty různých velikostí od garsoniéry, přes oblíbené 2+kk až loftové střešní byty pro noblesní klientelu," pokračuje Hrach.

Investor si je dobře vědom toho, že aktuální situace není pro trh s nemovitostmi příliš příznivá. "Je pravda, že se přemýšlelo i tom, že by se projekt kvůli nevýhodné situaci zpomalil. Ale nakonec se investor rozhodl, že do výstavby půjde i za vyšší ceny a i přesto, že mu jasné, že ceny dolů jen tak nepůjdou," konstatuje zástupce společnosti Taycher Development.

Podle něho jsou budované bytové domy v Šumavské ulici top kvalitou i vzhledem k poměrně atraktivní lokalitě. V ceně je zohledněna nejen možnost parkování v podzemních garážích, které se právě budují, ale i použitý materiál. Konkrétně jde o sanitární techniku, podlahy či dveře, na nichž se podle Hracha nešetří. Domy navíc budou stát na pilotech, i tím se zvyšuje standard nemovitosti.

Kupující bude muset ale sáhnout hlouběji do kapsy. Nejlevnější byt o velikosti 1+kk stojí 5,92 milionu, byt 2+kk vyjde na 7 milionů, nejdražší mezonetový byt o velikosti 5+kk a rozloze 117,3 metru čtverečního, který má vlastní terasu o ploše 96,6 metru čtverečního, vyjde na 21,1 milionu korun.

Bytové domy buduje investor v těsném sousedství základní školy. "Nemyslím si, že by to bylo nevýhodou, naopak se domníváme, že to je plus," dodává Hrach s tím, že horní patra nabídnou výjimečné krásný výhled na okolní lesy i město.