Někdejší dominanta Valče, místní zámecký skleník, se už brzy dočká potřebné rekonstrukce. V nejbližší době bude vyhlášen tendr na opravu skleníku.

„Poslední dva měsíce se řeší připomínkování soutěže, ale peníze už máme na Ministerstvu kultury přiklepnuté. Je to jen otázkou dnů, kdy se pustíme do opravy,“ říká kastelán zámku Valeč Tomáš Petr.

Náklady mají dosáhnout 34 milionů korun. Na investičním záměru rekonstrukce skleníku pracují památkáři už od roku 2017. Její zahájení je trochu pozadu. „Kvůli covidu mají poklesnout stavební zakázky. Můžeme ale předpokládat, že díky této krizi může naopak tendr pro nás dopadnout mnohem lépe,“ konstatuje kastelán. Podle něho je reálné, že stavba bude hotová do konce roku 2021. To je také konečný termín Ministerstva kultury.

Po rekonstrukci by skleník měl plnit svou původní funkci. Budou se v něm pěstovat rostliny pro zámeckou zahradu, má mít ale také palmovou okrasnou část. V objektu má být i restaurace. „Lidé si sednou pod palmu a dají si kafe. Součástí by měla být ale také venkovní terasa, ze které bude unikátní výhled na Valeč a okolí,“ upřesňuje kastelán. V červnu v zámku otevřeli nové lapidárium s originály soch Matyáše Brauna, které se sem vrátily po 40 letech. Valeč byla zařazena do programu Restart, v rámci nějž bylo schváleno, že valečský zámek by mohl dostat až 280 milionů korun, a to konkrétně na vybudování Centra turistiky Karlovarského kraje.

I když zámek stále spíše připomíná staveniště, na velkou opravu čeká, opakovaně se otevírá veřejnosti při pořádání různých akcí. I letos pokračují v úspěšném cyklu přírodovědných přednášek a exkurzí s názvem Valeč – brána Doupova. „Náš zámek není totiž zajímavý jen z pohledu historii a kultury, bezprostřední okolí je totiž zároveň unikátní lokalitou z krajinného, geologického i biologického pohledu. Nedaleko Valče byla například nalezena nejstarší fosílie savce na světě, takzvaného Hlodavce z Valče. Při nedávných výzkumech byla nalezena také Šelma z Valče, fosílie nejstarší šelmy v České republice,“ připomíná kastelán Petr.