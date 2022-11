Nabídka kvalitních českých stromků z šumavských plantáží bude na předvánočním trhu dostatečná. V průměru za nejprodávanější kategorii mezi 150 a 200 centimetry zaplatí lidé od 690 do 990 korun za jedli kavkazskou, smrk pichlavý vyjde na 350 až 450 korun, borovice přibližně na pětistovku. „Maloobchodní ceny se však dle regionu mohou lehce lišit. Nejprodávanějším druhem je jedle kavkazská, kupují ji více než tři čtvrtiny zákazníků, následuje smrk,“ upřesnil Valdman.

I přes zdražení si pro letošní svátky živý jehličnan neodpustí Plzeňanka Denisa Maňhalová, která jej každoročně nakupuje u lesníků v Úlicích na Plzeňsku. „Pojedeme tam i letos. Odebíráme vždy dva stromy, jeden velký až ke stropu a druhý menší pro maminku. Mají tam stromy kvalitnější a hlavně levnější než u kdejakých obchodních center,“ vysvětlila s tím, že za velký smrk a menší jedli zaplatí kolem tisícovky.

Řezané stromky si od 26. listopadu mohou kupovat zájemci u Caltů v Příšově na severním Plzeňsku. Tam podle prodejce stromků a majitele plantáže Marka Calty letos zdražovat neplánují. „Ceny zůstanou stejné jako loni. Borovice a smrk stojí od čtyř do šesti stovek. Oblíbená jedle kavkazská od 600 do 1800 korun dle velikosti, korejská jedle, vonící po citronu, vyjde kupujícího od tří set do dvanácti set,“ popsal Calta s tím, že řezání a balení u nich mají zákazníci zdarma.

Největší prodejní plocha s vánočními stromky v kraji bude mít od prvního adventního víkendu otevřeno ve všední dny od 13 do 16.30 hodin a o víkendech od 9 do 16 hodin. „Pro opozdilce, kteří nechají koupi stromku na poslední chvíli, jsme schopni otevřít i na Štědrý den dopoledne,“ sdělil Calta. V nabídce za stejnou cenu jako loni mají i jmelí, jedlovou klesť či vánoční svíčky.