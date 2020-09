„Už jsem ho konzultoval s právníky, sepsal a budu ještě doplňovat o škody, které toto vyjádření způsobilov podobě stornování pobytů,“ řekl starosta Františkových Lázní Jan Kuchař.

V nich počty nakažených na rozdíl od celé České republiky klesly za poslední dva týdny o zhruba 40 procent. „To znamená, že opatření, která jsme přijali na začátku září, fungují, a o to víc mne mrzí stigmatizace ze strany pana primáře,“ uvedl starosta.

„Pan primář se buď potřeboval zviditelnit, případně mu lázeňství vadí jako obor, který bere peníze farmacii. Budu doufat, že se nezjistí, že to byl útok ve spolupráci s některými oborovými seskupeními, která dlouhodobě bojují o miliardu korun určenou na lázně. Ať jsou to cestovky, běžné hotely a podobně, kdo v lázeňských voucherech vidí sektorové zvýhodnění. S těmito skupinami bojujeme my jako Sdružení lázeňských měst, Státní léčebné lázně i Ministerstvo pro místní rozvoj už od června,“ vyjádřil se Jan Kuchař.

Podle něho touha pana primáře Dlouhého zviditelnit se v médiích znamená poškození celého lázeňského oboru, mimochodem oboru zdravotnického, a také podnikatelů z Františkových Lázní. „Škody by se mohly pohybovat v řádech desítek milionů korun,“ uvedl starosta Jan Kuchař.

Navíc podle něho by měl člověk z lékařského prostředí vědět, že takové výroky se okamžitě stanou poplašnou zprávou.

Deník požádal písemně o vyjádření i primáře infekčního oddělení ústecké Masarykovy nemocnice Pavla Dlouhého. Do konce uzávěrky listu však neodpověděl.

Lidé zprávu o mnoha nakažených v lázních berou s rezervou. „Každý týden se v médiích a na sociálních sítích objevují jiná čísla, jiná doporučení. Ve Františkových Lázních jsme byli nedávno na pobytu a ničeho jsme se nebáli. Ale chápu, že hodně lidí se nechá těmito falešnými zprávami ovlivnit. Nevím, že někoho mohou tyto falešné zprávy bavit,“ řekl návštěvník Františkových Lázní Miroslav Čermák z Ostrova.