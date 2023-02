Vedení města už také nechá zpracovávat nový navigační systém, který by především návštěvníky Karlových Varů směroval na konkrétní významná místa. "Jednali jsme o tom tento týden, řešili jsme především to, jak by to mohlo vypadat. Naším cílem je, aby se v rámci tohoto nového navigačního systému odstranil i reklamní smog ve městě," doplnila primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO), podle níž by systém mohl být dokončen do dvou měsíců. Zatím ale není jisté, zda se stihne instalovat do zahájení lázeňské sezóny, které je naplánováno na první květnový víkend, tedy v termínu od 5. až 7. května.

"O jednotném navigačním systému volají hoteliéři už deset let, a nyní by konečně mohlo dojít ke změně," konstatovala primátorka.

Nový navigační systém má obsahovat navigační tabule a rozcestníky, které nebudou lidi nasměrovávat jen k atraktivním objektům v Karlových Varech, ale také na zajímavá místa v přírodě.