Vary hostí svatováclavské slavnosti. Vystoupí tu Klus, Pokáč i "Supporti"

Teprve podruhé v historii se konají v Karlových Varech Svatováclavské slavnosti, a to ve Smetanových sadech od středy 28. září až do soboty 1. října. Návštěvníci, kteří se vydají do parku před Alžbětiny lázně, nepřijdou o jarmark s řemeslnými výrobky, produkty regionálních pivovarů, víno, dobré jídlo i hudební program.

Svatováclavské slavnosti v Karlových Varech. | Foto: Deník/Jana Kopecká