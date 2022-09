Krajské město Karlovy Vary hostí o víkendu hned dvě prestižní akce, a to City triathlon a také festival světla Vary září. Sedmý ročník festivalu přilákal v pátek do lázeňských ulic tisíce nadšenců. Tentokrát akci nenarušilo ani nepříznivé počasí, ani pandemická opatření. A dá se říci, že letošní ročník je opět výjimečný. Návštěvníky ohromuje produkce v Zámecké věži, na bývalé budově Spořitelny na Divadelním náměstí, a v proluce po někdejším gestapu, na místě bývalého sídla Policie České republiky v ulici I. P. Pavlova. Impozantní je rovněž promítání světel na stromy ve Dvořákových sadech a na náplavce před Thermalem.

Vary září pokračují ještě dnes 10. srpna, kdy umění světel mohou lidé opět obdivovat od 21 hodin do půlnoci. Letošním tématem je svobodné snění, protože svoboda je klíčová věc pro jakoukoli tvorbu. Prvním zastavením jsou Smetanovy sady s Lampiony Varů, na nichž se podílely i děti z karlovarských základních a mateřských škol, které během týdne tvořily lampiony. Poněkud kontroverzně působí loutkové figury v iluzivní zasněné instalaci Second Litany od Borise Vitázka v proluce po bývalé centrále Policie České republiky v ulici I. P. Pavlova, a to především pro ty, kteří si uvědomují, že právě toto místo bylo dějištěm mnohých smutných okamžiků.

Organizátoři slibovali, že středobodem festivalu je letos Zámecká věž, a mají pravdu, protože památka za doprovodu moderní i klasické hudby hraje barvami a působí jako strašidelný hrad. Návštěvníci nepřijdou tentokrát ani o velmi atraktivní videomapping, který na budovu Spořitelny promítá ukrajinská umělkyně Svitlana Reinisha, jež nechává na této památce pobíhat a skákat různé postavy.