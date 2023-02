Zhotovení architektonických studií hned na dva parkovací domy schválili tento týden karlovarští radní. Jeden plánuje město v lázeňském území u Galerie umění a má sloužit především lázeňským hostům a turistům, druhý pak v ulici Polská v Drahovicích, přičemž ho mají využívat hlavně Karlovaráci. Jak to bude s financováním výstavby parkovacích domů, ještě netuší. V úvahu přichází strategický partner, ale vedení města si je dobře vědomo toho, že garážové domy mohou být velmi dobrým zdrojem příjmů, a proto se jich nechtějí dopředu příliš vzdát.

"V tuto chvíli jsme schválili zadání studií. Kancelář architektury města (KAM) bude nyní oslovovat jednotlivé architektonické ateliéry, které prověří zastavitelnost v daném území. V případě lokality u Galerie umění nepřichází v úvahu, že bychom šli s parkovacím domem do země, v Polské ulici chceme využít zlom terénu a objekt by tak měl být schodovitý," nastínil karlovarský radní Petr Bursík (ODS).

Parkovací dům u Galerie umění by měl vyřešit problém s nedostatkem parkovacích míst v lázeňském území. Až po jeho dokončení se může začít budovat projekt Divadelní korzo, které sahá od Vřídla až k Císařským lázním. Cílem této mnohasettisícové investice není jen zvelebení lokality, ale právě i odvedení aut, která stávají poblíž divadla. Aby tam mohlo dojít k redukci parkovacích míst, musí se pro auta logicky nejdříve najít jiné místo. Další parkovací dům v této lokalitě plánuje jako svůj soukromý počin Grandhotel Pupp. "Se stavbou by chtěli začít ještě letos," informovala primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Jak doplnil radní Bursík, garážový dům u Galerie umění by měl mít kapacitu 250 míst, ten v drahovické Polské ulici pak 400.

"Otázkou zůstává, jak budeme jejich výstavbu, kterou odhadujeme na stovky milionů korun, financovat. Nevylučujeme, že bychom do této akce šli s nějakým partnerem, tedy někým, kdo by výstavbu zaplatil. Počítáme ale s tím, že ten u Galerie umění bude výdělečný a že by pro město mohl být velkým přínosem. Ty v okrajových částech města už tak ziskové nebudou," konstatovala primátorka.

Podle Bursíka by v budoucnosti mohl následovat další parkovací dům v areálu bývalého Kattenbecku nebo v Rybářích. Po dokončení garážových domů město počítá, že by tam posílilo linky městské hromadné dopravy.

