Výstavba nové letní scény s amfiteátrem na Rolavě se ale zadrhla a vedení města se nyní v podstatě tváří, že tu nic většího, co by nahradilo areál u Richmondu, vlastně neplánuje. Na dotaz Deníku na tiskové konferenci, jak se záměr na Rolavě posunul, představitelé města jen nechápavě koukali. "My tu žádné letní kino neplánujeme. Na Rolavě řešíme jen malou letní scénu vhodnou například pro divadlo pro děti," reagovala primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Ještě loni v březnu přitom pro Deník uvedla toto: "Vedení města plánuje etapově vystavět nový amfiteátr, který by měl vzniknout v areálu přírodního koupaliště Rolava. Karlovarští radní zatím vyčlenili částku na tuto investici ve výši 2,5 milionu korun. Za tyto prostředky by mělo vzniknout pódium a část hlediště, čímž by byla dokončena první etapa výstavby. V budoucnu by nový moderní amfiteátr na Rolavě plně nahradil zchátralé letní kino v lázeňské části města. Vedení města vychází ze studie volnočasového areálu Rolava z roku 2016, která počítá s ukončením provozu letního kina a výstavbou nového amfiteátru s relaxačním letním bazénovým komplexem. Volnočasový areál Rolava je dobře dostupný ze všech částí města a výhodou je také již vybudované kvalitní zázemí. Jediné, co zbývá vyřešit, je, aby hudební produkce nerušila hlukem lidi z okolních domů."

Do chaosu kolem realizace letní scény se nyní přimíchala i Kancelář architektury města (KAM), která na úterý 19. dubna plánuje veřejné projednání územní studie lokality Staré vodárny a jejího blízkého okolí, jejíž součástí je i dotazník pro občany. Jednou z otázek mimo jiné je, zda by zde chtěli navštěvovat kino pod širým nebem.

Kde tedy město plánuje letní scénu? "V rámci vyhotovené a prezentované studie Stará vodárna se s letním kinem nepočítá," odpověděl stručně náměstek primátorky Tomáš Trtek (ANO). Proč se tedy tato možnost objevila v dotazníku? "Protože lidé by to třeba ve Staré vodárně chtěli. Lidé mohou chtít letní kino třeba na Velké tuhnické louce nebo na Myslivně," odpověděl náměstek primátorky Josef Kopfstein (Karlovaráci), který má na starosti městský majetek.

Vysvětlil, jak to bylo s 2,5 miliony, které město vloni vyčlenilo na první etapu amfiteátru na Rolavě. "Ty peníze jsme zatím neutratili, nic jsme zatím na Rolavě nepodnikli, pódium ani hlediště ještě nestojí. Projekt na amfiteátr se dokončuje a hotový by mohl být snad v červnu. Kdy dojde na realizaci? Možná po volbách," uvedl náměstek Kopfstein, podle něhož by letní scéna kolem amfiteátru na Rolavě měla mít maximální kapacitu 600 lidí. "Má fungovat jen pro místní kulturní činnost, nic velkého," pokračoval Kopfstein, který dodal, že případné promítání by nebylo nereálné.

Rolava tak bude zatím sloužit jako jedno ze zázemí pro Karlovarské kulturní léto, a je tu nutno počítat i s hlučnější produkcí. S tou mají mnozí obyvatelé sousedního sídliště Čankovská problém. Jak ale doplnil mluvčí magistrátu Jan Kopál, hlukové limity zde překročeny nebyly. "Loni jsme při několika akcích na Rolavě provedli orientační měření hluku, a nezjistili jsme překročení hlukových limitů. Evidujeme ale z minulosti připomínky k rušení nočního klidu, což není věc měření a prokazování hlučnosti, ale spíše subjektivního pocitu rušení. Už v loňském roce jsme ale nepořádali na Rolavě žádnou akci, která by produkcí přesahovala do nočního klidu, takže ani zde jsme nezaznamenali žádné problémy," poznamenal mluvčí magistrátu.

Staré letní kino u Richmondu mezitím dál chátrá. "Areál starého letního kina je zakonzervován," konstatovala primátorka, která před rokem komentovala, že město neví, co s letním kinem bude. "Odmítáme ale přispívat na kulturní akce pořadatelů, které jsou prodělečné," uvedla loni. Vedení radnice říká, že ho určitě nechce prodat některému z investorů.