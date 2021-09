Vypadá to, jako by se úřednický kampus v karlovarských Dvorech rozrůstal o další objekt. Nový depozitář krajské knihovny je už hotový a nedaleko, v sousedství sídla Ředitelství silnic a dálnic, byl nyní vyčištěn od náletů další pozemek. Je v majetku Státního oblastního archivu v Plzni, a i když na něj bylo vedeno už územní řízení, nic se tam stavět zatím ale nebude.

"Pozemek je Oblastního archivu Plzeň a je určen pro výstavbu nové archivní budovy. Máme ho tam připravený už dvacet let a ještě nějakou dobu si určitě počkáme. Nejsou na něj totiž peníze," řekl ředitel karlovarského archivu Milan Augustin.

Pozemek ve Dvorech se pro novou archivní budovu vyčlenil už v roce 2000, kdy vznikaly kraje. Občas se na něm podle ředitele Augustina od té doby ale jen pokácejí nálety. "V roce 2005 jsme dokonce dosáhli do toho stádia, že bylo vydáno územní rozhodnutí. Od té doby ale k žádnému posunu bohužel nedošlo," posteskl ředitel archivu.

"Na pozemek bylo vedeno územní řízení na nový archiv. Stavební řízení zatím neproběhlo. V lednu bylo vydané územní rozhodnutí pro ČEZ na propojení elektrické rozvodny a položení sítí elektrického vedení a optických kabelů," upřesnila mluvčí karlovarského magistrátu Helena Kyselá.

Kapacity současného Okresního archivu Karlovy Vary, který sídlí v Rybářích, jsou ovšem značně nedostatečné a podle ředitele Augustina mají za následek nemalé komplikace. Právě proto instituce potřebuje nový objekt. "Kapacitně to už nedokážeme zvládat. Spravujeme na 4,5 kilometru historických dokumentů, přičemž 1,6 kilometru není vůbec uloženo v Karlových Varech, protože tu pro ně není místo. Nejvíce nám v tom pomáhá Okresní archiv v Chebu. Nedostatek místa nám hodně ztěžuje provoz, a nejen nám, ale i těm, kteří bádají v dokumentech. Není totiž výjimkou, že potřebný spis, který právě potřebují, v Karlových Varech zkrátka není," vysvětlil ředitel archivu.

Doufá, že se dočká dne, kdy se nová archivní budova začne ve Dvorech stavět. Pokud se tak stane, sloužit bude nejen Karlovým Varům, ale i Sokolovu. "Bude to takový dvojdomek pro dva okresní archivy. Otázkou opravdu je, kdy na to dojde, protože prioritu má stavba nového Oblastního archivu v Plzni, a co vím, tak ani na něj nejsou finance," dodal Augustin.