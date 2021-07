Ponese název Luisa Reha Klinik a bude pomáhat lidem po těžkých úrazech po autonehodách, po mozkové příhodě, ale i srdečních příhodách nebo neurologických záležitostech a podobně. Cílem je ulehčit život lidem, kteří si prošli těžkou nenadálou událostí a bez odborné péče by byli odkázáni jen na pomoc druhých a třeba i trvale na lůžko. Projekt se 29. června představil v Senátu České republiky za účasti mnoha českých špiček z oblasti neurologie, ortopedie, rehabilitace, ale také zástupců kraje, hospodářské komory i investorů. Iniciátorem tohoto setkání byl předseda zdravotního výboru senátu ČR Roman Kraus a starosta města Františkovy Lázně Jan Kuchař, který tento velký projekt přesahující hranice České republiky podporuje a s investory už tři roky o jeho realizaci komunikuje. Právě starostovi jsme položili několik otázek.

Jak byste představil projekt Luisa Reha Klinik?

Klinika díky odborníkům dostala směr v oblasti, která v České republice není bohužel zajištěna, tím zaostáváme za zeměmi západně od nás. Jedná se o neurologické pacienty a pokud by vše dopadlo, jak navrhli odborníci, tak to má velký význam nejen pro Karlovarský kraj, ale pro celou Českou republiku. Máme totiž v republice špičkové chirurgy, bohužel jejich práce často není doplněna akutní rehabilitací. V rámci zdravotnické péče se do budoucna uvažuje až o čtyřech takových zařízeních v ČR.

Co nová klinika přinese městu Františkovy Lázně?

Nový "vítr" v podobě specializovaného pracoviště a odborných pracovníků. Tito odborníci už musejí být oslovováni nyní, aby za cca. tři roky, kdy je plánované otevření, byli k dispozici. Je to příchod téměř dvou stovek vzdělaných lidí do města, což vnímám jako jeden z velkých přínosů. Klinika bude mít také část ambulantní a to je bonus i pro místní obyvatele. Jsem přesvědčen, že rehabilitace jednoznačně zapadá do konceptu lázeňského města, a to i z důvodu, že právě po akutní rehabilitaci přichází lázeňská péče. Klinika vlastně bude produkovat pacienty pro naše lázně. Františkovy Lázně budou brzy navíc zapsány na seznam Unesco.

Jak klinika zapadá do samotného konceptu přírodního a kulturního bohatství Unesco?

Klinika bude respektovat uspořádání města, díky práci architektů z Ateliéru A69 ho doplní velmi kvalitní architekturou a citlivě bude navázán i na historickou budovu, která bude tímto využitím i do budoucna živá a vlastně zachráněna. My už jsme projekt představili odborníkům ze skupiny ICOMOS, která nás doporučila společně s dalšími městy na zápis do Unesco. Klinika je designově řešená, má moderní styl a zapadá do současné architektury.

Jaký přínos bude mít klinika pro místní občany?

Zhruba dvacet pět procent kliniky bude ambulantní část. Bude tak obsluhovat i klienty z našeho města. Obory mimo rehabilitace jsou zamýšleny od praktických lékařů až po specialisty. Součástí představení v Senátu byl investor oční kliniky, která by měla být součástí, ale počítá se i s ambulantními obory jako jsou všeobecní lékaři a specialisté různých oborů.

Jací odborníci referovali o projektu Luisa Reha Klinik v Senátu?

Dá se říct, že to byly špičky v České republice, ať už byl pan profesor Roček, pan profesor Smrčka, nebo paní profesorka Grünerová Lippertová, to jsou odborníci z oblasti neurochirurgie, neuro a spinální rehabilitace, spinální chirurgie, případně oborů, které nervové ústrojí řeší a většina z nich předsedá celorepublikovým asociacím těchto oborů.

V čem je klinika lákavá pro samotné investory?

Investory láká z toho důvodu, že je to obor, který v České republice nemá zastoupení. Je to lákavé i proto, že se doplní péče. Všichni odborní lékaři, kteří odvedou na operačním sálu perfektní práci, mohou mít pocit dehonestace. Důvodem je následná péče, která není dostačující pro jejich pacienty a ten stav se nezlepšuje, případně končí fatálně, i když se operace povede. Bohužel je to tím, že nemají okamžitou rehabilitační péči. Myslím si, že i sám investor ví, že tento obor bude natolik žádaný, že se u klientů z celého světa neztratí.

Tabulka: V Luisa Reha Klinik se počítá se sto sedmdesáti lůžky ambulantní péče, zhruba stejný počet by měl být zaměstnanců, ať už z lékařských či nelékařských oborů. Projekt vyjde přibližně na 800 milionů korun, ale vzhledem ke stoupajícím cenám ve stavebnictví se počítá i s navýšením investic. Když vše dobře dopadne, první klienti by mohli navštívit kliniku začátkem roku 2025.