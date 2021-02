Pandemická situace se v České republice nezlepšuje. I když je šíření koronaviru napříč zemí téměř srovnatelné, jsou dva regiony, které se průměru vymykají. Vedle Trutnovska je nejvíce zasaženým místem v republice Karlovarský kraj.

Zcela nejhorší situace je aktuálně v Horním Slavkově, kde podle sobotních čísel Ministerstva zdravotnictví bylo na 100 tisíc obyvatel infikovaných covidem-19 přibližně 5000 tisíc lidí, tedy každý dvacátý.

Do kritických hodnot se Horní Slavkov dostal kvůli zdejší věznici. „U nás je situace víceméně stejná jako v ostatních částech kraje. Statistiky zhoršuje věznice, kde se minulý týden testovalo a pozitivní na koronavirus je tu mnoho vězňů,“ vysvětluje starosta Horního Slavkova Alexandr Terek.

Jeho slova potvrzuje mluvčí hornoslavkovské věznice Jiří Hrubý. „Bohužel, je to tak. Zatímco v jarní a podzimní vlně jsme se drželi, zaznamenali jsme jen minimální počet nakažených, tento rok se rozjel ve velkém,“ říká mluvčí Hrubý.

Situace ve věznici je vážná. Jsou tam desítky nakažených vězňů, ale i zaměstnanců, desítky pracovníků jsou v karanténě, mnoho z nich se přitom podílí na ostraze objektu. Pokud se stav nezlepší, bude muset věznice v Horním Slavkově požádat o pomoc z venku.

„V současnosti je u nás ve výkonu trestu asi sedm set lidí. V karanténě skončilo asi tři sta. Zaměstnanců nám scházejí desítky. Obnova směn je tak složitější. Zatím to ještě zvládáme, ale už to je s vypětím všech sil. Uvažujeme proto, že budeme muset požádat o posily. Hygiena k nám znovu přijede 2. února,“ konstatuje mluvčí věznice.

Jednou z možností, jak se koronavirus mezi vězně dostal, je to, že polovina z nich dochází do zaměstnání, a to i do venkovních nasmlouvaných podniků. „Ať pracují venku či uvnitř věznice, potkávají se, což šíření viru napomáhá,“ poznamenává mluvčí.

Lidé, kteří si odpykávají trest za zdmi hornoslavkovské věznice, jsou přitom covidovými pacienty stejně jako jiní občané. Léčí se tak naprosto stejně. Není tedy žádnou výjimkou, že zdravotní stav některých z nich byl natolik vážný, že museli být transportováni do nemocnice. V takových případech ale věznice musí zajistit ostrahu odsouzeného v nemocnici i během léčení covidu.

„S takovými situacemi počítáme. Žádné komplikace nám to naštěstí nepřidělává. I takové pacienty přijímáme, nic jiného nám nezbývá. Je to naše povinnost,“ říká mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Vladislav Podracký.

Problém má věznice také s dostatečnou izolací infikovaných vězňů, kterou není v omezených prostorách možné zcela dodržet.

„Udělali jsme, co bylo v našich silách, ale úplnou karanténu nejsme schopni zařídit. Přiznávám, že organizačně nám to dělá velké potíže,“ pokračuje mluvčí Hrubý s tím, že vězně tak stáhli alespoň z venkovních pracovišť.

To zase způsobuje nemalé komplikace podnikům, kde odsouzení pracují. Jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů, který spolupracuje s věznicí v Horním Slavkově, je firma Conectart. Má celorepublikové působení, odsouzení pracují v call centrech.

V dalších věznicích Karlovarského kraje, který, ač nejmenší v republice, má v přepočtu na obyvatele nejvíce věznic, je zatím v souvislosti s covidem klid. „Stále evidujeme jen pár případů nakažených, nic dramatického se u nás neděje. Ťukám si na zuby, aby to tak zůstalo,“ dodává mluvčí věznice ve Vykmanově Zdeňka Stöckbauerová. Zařízení třeba už v září ale přerušilo kontakt se všemi venkovními pracovišti, protože jim to nouzový stav neumožňoval. Dovoloval práci vězňům například v potravinářském sektoru, což ale Vykmanov nesplňoval. Podobná situace s počtem nakažených je i ve věznici v Kynšperku.

Že není situace v kraji dobrá, potvrzuje i mluvčí krajské hygienické stanice Michaela Zajíčková. „Denní přírůstky potvrzených případů jsou stále vysoké, počty potvrzených pacientů korelují s počty provedených testů – aktuálně je to necelých 40 procent potvrzených pozitivních případů z celkového počtu provedených testů,“ vysvětluje mluvčí.

Velký podíl na pozitivních testech mají podle ní i pendleři, kteří se musejí nechat otestovat každé tři dny. „Evidujeme lokální výskyty covidu-19 v zařízeních sociální péče a ve školských zařízeních v kraji. Onemocnění covid-19 bylo potvrzeno u klientů i personálu v zařízeních sociální péče a dále u pedagogů i žáků ve školských zařízeních. Vyšší počet potvrzených případů onemocnění evidujeme také u přeshraničních pracovníků – pendlerů,“ uzavírá.