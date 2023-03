Ani ne pět měsíců vydržela pohromadě koalice, která od posledních komunálních voleb vládne městu Ostrov. Kvůli neshodám ji opouští člen uskupení Ostrov, můj domov, které mělo v radě jednoho člena, a to Jiřího Netrha. Kolizi ve vedení města se koaliční partneři snažili vyřešit smírčím řízením, které ovšem nepřineslo žádný koncensus, ale pravý opak. V Ostrově nyní nastala poněkud schizofrenní situace, protože ačkoliv se koalice rozpadla, Netrh nadále zůstává městským radním. Aby toho nebylo málo, důvěryhodné zdroje naznačují, že by mělo dojít i ke změně na obsazení postu starosty. Tím byl 24. října loňského roku zvolen David Hanakovič, který kandidoval za ANO, ale poté, co Deník zveřejnil informace, že byl před lety coby městský strážník pravomocně odsouzen za braní úplatků v kauze údajného gangu kolem rodiny Zádamských, hnutí ANO opustil. Podle zdroje by ho ve funkci měla nahradit místostarostka Kateřina Domalípová, která jako nezávislá kandidovala rovněž za ANO.

"Že bych chtěl rezignovat? Tak to rozhodně ne. Naopak se snažím být dobrým starostou a nemám v plánu odejít," komentoval informace Hanakovič. "Pravdou je, že ANO chce moji hlavu kvůli tomu, co se na podzim odehrálo. Pokud se mě někdo snaží sestřelit za mými zády, o čemž nemám žádné informace, tak bych to bral jednoznačně jako podraz," zdůraznil.

Byl to právě Hanakovič, který prozradil, že to v ostrovské koalici drhne. "Došlo ke kolizi s uskupením Ostrov, můj domov, a řešilo se to v rámci smírčího řízení. Důvodem bylo jmenování nového ředitele Domu kultury. Pan Netrh měl na obsazení této funkce jiný názor než my a prosazoval někoho jiného," vysvětlil ostrovský starosta.

Také druhý nejdůležitější muž Ostrova, místostarosta Pavel Čekan, o změnách na postu starosty neví. "Na druhou stranu, co se týče Kateřiny Domalípové, jde o člověka, který to má v hlavě velmi dobře srovnané. Já jsem naopak rád, že starostou nejsem, post místostarosty mi vyhovuje, nikdo mi nehází klacky pod nohy," konstatoval místostarosta Čekan, který rovněž naznačil, že se krajské ANO velmi zajímá o dění v Ostrově. "Jediným rozporem, který nastal v naší koalici, byl postoj uskupení Ostrov, můj domov. A dopadlo to tak, že odmítlo akceptovat závěry smírčího řízení," dodal Čekan.

"Ano, z koalice jsme odešli, protože nebyly splněny podmínky smírčího řízení. Zjednodušeně řečeno, za odchod z koalice může obsazení postu ředitele Domu kultury, kde jsem prosazoval mladšího kandidáta s modernějším přístupem. V radě města jsem se necítil komfortně, tato situace se vleče už měsíce," uvedl radní Netrh.

Podle něho ze smírčího řízení vyplynulo, že v rámci koaličních dohod nemůže po nastávající tři měsíce dojít ve vedení města k personálním změnám. "Tato lhůta začíná běžet 1. dubna a končí 30. června. Během této doby mě nemůže nikdo odvolat. Ano, je to tak, v koalici nejsem, ale v radě města zůstávám. Nadále se účastním i jednání rady. Co bude dál? Nevím," poznamenal Netrh.

Domalípová, která je druhým ostrovským místostarostou, nechtěla politickou situaci ve vedení města komentovat. Místostarostka patří k poněkud kontroverzním osobám Ostrova, o čemž Deník po komunálních volbách informoval. Do loňského roku se totiž například netajila svými rusofilskými názory, někteří její kritici čelili i výhružkám, které jim posílala přes facebook nebo prostřednictvím telefonu. "Vy si myslíte, že potom, co mezi námi bylo, se vám budu k něčemu vyjadřovat?" reagovala nyní Domalípová na dotaz ohledně politického dění ve vedení města.

Místopředseda krajské organizace hnutí ANO Martin Hurajčík prohlásil, že ANO Hanakovičovu hlavu nechce. "Že bychom chtěli hlavu starosty, není v žádném případě pravda. Zajímáme se o dění u nás v hnutí v Ostrově, ale ne o politické dění v tomto městě," uzavřel Hurajčík.