Příspěvek nese titul "Fotopast - video, Krušné hory - Horní Halže - České Hamry. Vlci se vrací. 26.1.2023", a lidé to vehementně komentují. Jenomže záběry z fotopasti rozhodně nejsou z oblasti Českých Hamrů, které se nacházejí kousek od německo - českých hranic nedaleko Klínovce. Jde o vlky z Kanady, a video natočil Andrew Paul Hendry, kanadský biolog a profesor na katedře biologie a Redpath Museum na McGill University. Aktéři, kteří video sdílí na sociálních sítích jako pravdivé, byli už některými komentujícími upozorněni, že jde o poplašné zprávy a že by to měli napravit.