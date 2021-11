Po roce nemají opět pořadatelé velkých akcí žádné jistoty, zda kvůli sílící pandemii je budou moci vůbec uspořádat. Aktuálně se vedou diskuse například o rozsvícení vánočního stromu v Karlových Varech, ale i o středečním zahájení nové expozice relikviáře svatého Maura na Státním zámku a hradu v Bečově nad Teplou, který má být opravdu velkou slávou, na níž se roky připravují nejen památkáři. Organizátoři obou akcí zatím vyčkávají, jak se bude pandemie vyvíjet a konkrétně otevření muzejní expozice na bečovském zámku zatím vypadá nadějně.

"Stále nevíme, jak to bude s vánočními trhy, zda vstup na ně bude podmíněn povinným očkováním. V tuto chvíli to není jisté. Pokud to bude možné, trhy pořádat budeme za dodržení všech opatření," uvedl Tomáš Melč z karlovarského infocentra. Jak doplnila mluvčí magistrátu Helena Kyselá, město jako pořadatel napsalo do programu poznámku, že změny jsou vyhrazeny, takže jakékoliv změny jsou možné i co se týče vystoupení různých interpretů, především z řad škol. Vyučující z jedné karlovarské školy například kvůli obavám z další pandemické vlny raději své zpěváčky nenaplňovala falešnými nadějemi, a vystoupení, které se mělo konat na vánočních trzích, s nimi raději v klidu a bezpečí dopředu natočila.

"Otázkou je, jak to bude s rozsvícením vánočního stromu na první adventní neděli, tedy 28. listopadu. Přiznávám, že už dnes pracujeme s tou variantou, že to uděláme stejně jako vloni on - line formou, tedy že se stromeček rozsvítí v předstihu, to se natočí a první adventní neděli rozsvícení odvysíláme ze záznamu. Tím se vyhneme i možnému shlukování lidí," dodal Melč.

S obavami sílící epidemii sledují už ve zmiňovaném Bečově. "Stále je v plánu otevřít novou expozici relikviáře svatého Maura v Pluhovském paláci. Slavnostní vernisáž se uskuteční už 24. listopadu, pro veřejnost se poté expozice otevře první tři prodloužené adventní víkendy a poté také 26. až 31. prosince. Otázkou ovšem zůstává, jak se covidová situace bude vyvíjet a zda nedojde k opětovnému plošnému uzavření. Jistou výhodou pro nás pro nás může být i to, že pojetím nové volně průchodné expozice bez průvodce budeme naplňovat statut muzea či galerie, na které se v předchozích obdobích vtahovaly jiné, benevolentnější restrikce než na památkové zámecké instalace. Jde však o naši spekulaci opřenou o analogii z loňského roku," konstatoval v pátek 19. listopadu bečovský kastelán Tomáš Wizovský.

Zahájení nové expozice je rozloženo na dva dny - pro významné hosty a pro veřejnost. Je tedy otázkou, zda se středeční vernisáže všichni pozvaní zúčastní. "V dnešní době je rizikové pořádat jakoukoliv akci. Do příprav nové muzejně-galerijní expozice a celkově do rekonstrukce Pluhovského paláce bylo již vloženo tolik úsilí a energie, že jsme se rozhodli do tohoto rizika jít, a doufáme, že budeme mile překvapeni množstvím lidí, kteří náš navštíví," poznamenal kastelán, který covid - 19 rozhodně nepodceňuje a je zastáncem očkování. "Je to onemocnění, které si bere své oběti nečekaně. Ze svého okolí znám několik případů, kdy odešli lidé, u kterých bychom to nečekali. Já sám jsem očkovaný s celou rodinou včetně dětí a přiznám se, že ne úplně rozumím postoji lidí, kteří se s výjimkou těch, kteří nemohou, se očkovat nenechají. I když očkování není zárukou toho, že nemoc nedostanu, snižuje však prokazatelně riziko těžkého průběhu nemoci, a proto bych doporučil všem, aby se očkovat nechali," doplnil.