Plány na přeměnu zchátralého pivovaru v karlovarských Rybářích by skutečně nemusely zůstat jen na papíře. Vyplývá to z informací projektového manažera Miroslava Příkopa, který zpracovává pro majitele areálu společnost AF Company projektovou dokumentaci na přestavbu. Pokud se tak stane, obyvatelům této čtvrti, která vyhrála anketu o nejméně bezpečné místo v Karlových Varech, se velmi uleví. A nejen jim, ale také hasičům, policistům i strážníkům, kteří tam musí kvůli bezdomovcům a narkomanům, jež se v areálu usídlili, opakovaně zasahovat.

"Pokračujeme na projektu a současný stav je takový, že tento týden budeme odsouhlasovat jeho finální verzi. Pak ho hned dáme k posouzení státním orgánům, především stavebnímu úřadu. Nemyslíme si, že by v tom mělo dojít k nějakým komplikacím a zdržením," uvedl pro Deník projektový manažer.

Vlastník předpokládá, že by do konce letošního roku mohl požádat o územní rozhodnutí. "A jakmile bude zahájeno územní řízení, můžeme začít s demolicí. Ano, zahájení územního řízení je pro nás zárukou, že se projekt bude moci realizovat a že tedy můžeme demolici zahájit. I ta totiž bude stát poměrně dost peněz. Nechceme být omezeni zveřejněním nějakých termínů, ale domnívám se, že v lednu maximálně v únoru by sem mohly buldozery najet," konstatoval Pířkop, který cenu za odstranění objektů v areálu odhaduje maximálně na deset milionů korun.

"Chceme ale co nejvíce materiálu z demolice využít přímo na místě. Po jeho recyklaci půjde například o dorovnávání terénu," uzavřel manažer.

Přestavba areálu, jejímž smyslem je vytvořit nové městské centrum v Rybářích, má být rozdělena do několika etap. V rámci té první by mělo být postaveno 140 bytů. V komplexu, který se nazývá Nové centrum Rybáře, se počítá i se službami, supermarketem či parkovištěm. Má tam vzniknout i náměstíčko. Investoři také uvažují o propojení centra komunikací s Dolní kamennou, na což by mohl navázat i nově plánovaný most do Charkovské ulice.