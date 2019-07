„Drážní hasiči začali postupně stahovat vykolejené vagony z náspu, další pak s použitím jeřábu stavěli zpět na nepoškozené koleje, aby bylo možné přečerpat náklad. Práce pokračovaly celou noc za umělého osvětlení a bez přerušení se pracovalo i celé úterý,“ řekl mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

Hasičům se během pondělní noci podařilo stáhnout čtyři vagony z náspu a zároveň jeden z vagonů, který sice stál na kolejovém svršku, ale mimo koleje, vrátit zpět.

Podle tiskové mluvčí Správy železniční dopravní cesty Radky Pistoriusové je nyní hlavním cílem uvolnit kolejiště tak, aby násep mohl posoudit geodet. Pak bude možné začít s opravou kolejí.

Nákladní vlak převážející vápenec vykolejil v neděli odpoledne v místě stavby obchvatu.

Zda byla při nehodě poškozena stavba silničního obchvatu budou odborníci zjišťovat hned, jakmile to bude možné. Podle svědků jel strojvedoucí na trati příliš rychle.

Případem se zabývá i policie. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání obecného ohrožení z nedbalosti,“ sdělil policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Trať bude uzavřená minimálně do tohoto pátku. Cestující jsou tak převáženi náhradní autobusovou dopravou. „Co se dá dělat,“ řek Petr Havlíček z Chebu, který jezdí pravidelně do Plzně. „Někdy se kvůli výlukám zlobím, protože když jedu dál, tak mnohokrát nestihnu spoj a musím čekat na další. Tentokrát ale naštvaný nejsem. Prostě se to stalo. Z fotografií a zveřejněných videí jsem viděl, jak to tam vypadá a také to, jak hasiči pracují čtyřiadvacet hodin denně. Prostě musíme jen čekat, až se jim to podaří odstranit a pak opravit troleje a koleje, a doufat, že to bude co nejdříve,“ uvedl.