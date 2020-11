Vedoucí zařízení Petr Utíkal odhaduje, že během druhé vlny epidemie koronaviru přijde zhruba o 70 procent tržeb. A to přesto, že u něho stále funguje prodej masa a uzenin a výdej jídel přes okénko i rozvoz masa do jiných jídelen.

„Druhá vlna je určitě horší než na jaře. Lidé k nám sice stále chodí, ale je jasné, že jich je méně, než kdyby se lidé mohli najíst přímo u nás,“ sdělil Petr Utíkal.

Po první vlně, kdy byly ztráty na tržbách stravovacího zařízení také velké, se lidé vrátili. Od června do září aktivně chodili. Nyní však nastala další stagnace.

„Jsem rád, že lidé nás neustále podporují a pro jídla si chodí. Naštěstí ještě rozvážíme maso po různých jídelnách, kde se vaří, takže určitým způsobem fungujeme dál, ale stejně na tržbách kolem 70 procent proděláme. Upozorňuji, že mluvím o tržbách ne o zisku jako takovém,“ konstatoval Petr Utíkal.

Při první vlně nemohl vedoucí z legislativních důvodů požádat o pomoc stát, protože by nesplnil všechny podmínky, které ministerstvo požadovalo. Nyní při druhé vlně pandemie už je situace lepší, a tak Petr Utíkal uvažuje, že o některou z podpor ministerstva požádá.

„Ministerstvo zemědělství plánuje, že začne podporovat i velkododavatele, jako jsme my, na což se při první vlně úplně zapomnělo,“ upozornil vedoucí. „Řešily se hodně restaurace, ale na velkoobchody ministerstvo zapomnělo, což by se mělo v listopadu změnit. Uvidíme, jestli se to povede. Nicméně budeme určitě žádat o podporu s názvem Covid,“ sdělil Petr Utíkal.

Největší problém při první vlně pandemie byl, že u Krkovičky měli plno připraveného masa na zpracování a nevěděli, co s ním udělat. A protože má určitou záruku, hrozilo, že by ho museli vyhodit.

„Nakonec jsme z vlastní iniciativy kontaktovali naše sdružené výrobny a pod cenou jsme maso prodali. Takže jsme ho nakonec nemuseli vyhodit a jsem rád, že ta spolupráce v tomto ohledu funguje. Ale je hodně firem, které takovou možnost nemělo a nezbylo jim, než maso vyhodit,“ sdělil Petr Utíkal.

Ke Krkovičkovi se vrací i strávníci nejen z města Chebu. „Zdejší kuchyni jsme si natolik oblíbili, že si jezdíme zhruba obden pro oběd. Vaří se tu z dobrých surovin, je to chutné, velké porce, neměnila bych,“ uvedla Kateřina Veselá z Františkových Lázní.