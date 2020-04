Práce včetně úprav železničního svršku zahájí Správa železnic ještě letos a v letošním roce budou u haly stavět i vlaky. Cestující budou muset počítat s určitými omezeními na trati.

„Stavební práce by se měly uskutečnit v době od července do prosince letošního roku, z nichž ty podstatné části až ve vazbě na výluku letos v září. Může dojít k posunu začátku stavebních prací, ale výluka, a tedy podstatná část stavby, která bude zahrnovat vybudování samotného nástupiště a úpravu železničního svršku, bude v září,“ uvedl tiskový mluvčí Správy železnic Marek Illiaš.

Během téměř celého září tedy bude doprava na trati zastavena. Lidé budou využívat náhradní autobusovou dopravu.

Nová zastávka bude propojena chodníkem s infrastrukturou města. Podchod ani nadchod Správa železnic budovat nebude. Provoz na železnici v těchto místech bude od 2. září téměř na celý měsíc zastaven. Zatím není ani jasné, jakým způsobem budou vlaky v této železniční stanici zastavovat. „Zastavovací režim je plně na dopravci a objednavateli veřejné dopravy. Předpokládáme, že zpočátku bude zastávka v režimu 'na znamení', stejně jako je tomu i u ostatních zastávek na této trati. Po vyhodnocení nástupu a výstupu je možné zastavování upravit na trvalé, tedy pro každý vlak,“ upřesnil mluvčí. Zastávka má fungovat už od nového jízdního řádu 2020/2021. Budou ji využívat nejen návštěvníci celého sportovního komplexu v Tuhnicích. Zároveň má ulevit od silniční dopravy. Bude stát za halou pro míčové sporty a bazénovým centrem.

V Karlových Varech už se delší dobu počítá s tím, že by tam mohly vzniknout ještě další vlakové zastávky a lidé by je mohli využít jako takzvanou vlakotramvaj, která má odlehčit centru města od náporu automobilové dopravy. Kdy přesně by se tak mělo stát, se ale zatím neví.

„Novou vlakovou zastávku vítám. Když jdu na zápas, mám chuť vždycky na pivko, ale pak nemůžu jet autem. Vlak mi tuto situaci pomůže vyřešit a myslím, že i dalším lidem,“ těší se už Jiří Černý z Karlových Varů.