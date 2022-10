Hned několik ostudných objektů, které jsou vředem pro krajské město, navíc se stávají azylem pro lidé žijící na okraji společnosti, je v Karlových Varech. Po informaci, že by do půlroku mohl být srovnán se zemí rozpadlý areál pivovaru v Rybářích, přichází další dobrá zpráva. Ta se tentokrát týká zrezavělého torza Mototechny na Rozcestí U Koníčka. Objekt má od dubna letošního roku nového vlastníka, kterým je společnost Rozcestí u Koníčka s jediným společníkem, Karlovarákem Petrem Divišem. Aby mohl v mototechně realizovat své plány, potřebuje od města odkoupit jeden pozemek. Jednání v tomto směru pokročila. Radnice nyní čeká na znalecký posudek.

"Rada města o záležitosti jednala 17. května a schválila zveřejnění záměru prodeje. Dne 14. června jsme odeslali zájemci o koupi návrh smlouvy o podmínkách prodeje, ten jsme obdrželi zpět 27. června. Přes léto jsme objednali znalecký posudek, na jeho dokončení teď čekáme. Očekáváme, že bude dodán během října," uvedl mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál s tím, že znalecký posudek určí cenu parcely, s níž bude následně zveřejněn záměr prodeje.

Diviš před časem Deníku potvrdil, že jednání s městem pokračují a že se čeká na prodej pozemku. Deníku ale nyní nebere telefon.

I v Děpoltovicích získali parcely příbuzní politiků. Spekulanti na nich vydělali

Ondřej Štork, jednatel společnosti Lupanov Corp, která byla založena před čtyřmi lety a do letošního dubna mototechnu vlastnila, naznačil, že v areálu chtějí postavit poloobchodní komplex. "Máme hotovou studii včetně vizualizace, co bychom tam chtěli realizovat. Předali jsme to úřadům. Abychom svůj podnikatelský záměr mohli realizovat, potřebujeme od města odkoupit strategický pozemek. Ten se nachází vpravo vedle mototechny při pohledu od hlavní silnice," vysvětloval vloni na podzim Ondřej Štork. "K čemu konkrétně bychom areál využili, zatím nechceme prozrazovat. Ale slibuji, že pokud budeme na radnici úspěšní, veřejnost se to dozví. Hlavní překážkou toho, že se s mototechnou roky nic nedělo, byl fakt, že předchozích vlastníků bylo hned několik a ti se nedokázali dohodnout. Naše firma od nich pozemky odkoupila. Cenu nebudeme prozrazovat. Byla to poměrně vysoká částka. Vždyť jde o velmi lukrativní plochu a jsme si dobře vědomi, že z logistického hlediska jde o naprostou pecku v Karlových Varech. Samozřejmě počítáme s tím, že se mototechna zbourá,“ uvedl vloni Štork.

Torzo mototechny hyzdí karlovarské Rybáře možná už i třicet let. Objekt se prvnímu vlastníkovi nepodařilo dostavět a další už jeho záměry nedokončili. Zrezavělý skelet je natolik odpudivý, že se několikrát umístil v žebříčku nejohyzdnějších objektů ve městě. Nyní nadešla ale chvíle, kdy by se to mohlo změnit. Pamětníci si ještě vybaví, že zde za totality stávala malá prodejna osobních vozidel. Ta ustoupila většímu projektu, který se ale nikdy nepodařilo dokončit.