„Pořídili jsme si v minulém roce několik sudů na dešťovou vodu, se kterou zaléváme. A vždy se povedlo, že alespoň jednou v létě zapršelo a sudy se nám naplnily. Proto toho využijeme i letos. Po posledních letošních deštích máme sudy opět naplněné,“ uvedl zahrádkář Rudolf Novotný z Chebu. „Nádoby chceme letos ještě přikoupit a dát je ke garáži, kde máme udělaný také okap, z kterého běžně voda teče pryč. Chceme ji také zachytávat. Kdybychom měli zalévat vodou z řadu, vyšlo by nás to na tisíce za rok,“ dodal zahrádkář.

Zatím ale není třeba se sucha bát. „Je pravda, že sněhu na horách je letos méně než v minulém roce. Například v Krušných horách leží pouze půl metru sněhu. Ale i toto množství je dostatečné. V nížinách není zamrzlá půda a tento měsíc často prší a voda se vsakuje v 80 procentech do půdy. To znamená, že neodtéká pryč. Srážky totiž nejsou přívalové,“ sdělil pozorovatel počasí v Šindelové Rudolf Kovařík. Navíc rostliny a stromy v těchto měsících nečerpají téměř žádnou vodu z podzemí, protože mají vegetační klid. „To je velmi důležitý fakt, který je třeba brát v potaz. Voda v podzemí a v půdě zůstává. Strašení tím, jak je hrozné sucho, musíme v Karlovarském kraji brát s rezervou. Počasí tady ovlivňuje oceánský charakter podnebí a to znamená, že je tu počasí velmi proměnlivé. Takže vláhy tady vždycky bylo dost. Ale jak už to chodí, jsou roky s více srážkami a jsou roky, kdy je více sucho. Ale tady se zatím nemusíme bát nějakých katastrof,“ poznamenal Rudolf Kovařík.

O tom, zda bude vláha a jak dlouho v podzemí vydrží, podle něho rozhodne jarní sluníčko a hlavně srážky. „Pokud bude pršet a nebude tolik pálit slunce, lze s velkou pravděpodobností očekávat, že vláhy v podzemí bude dostatek. Pokud ale bude hodně svítit slunce a pršet nebude, tak rezervy vody v půdě i v podzemí začnou rychle klesat. Ale teď předpovídat, jestli k tomu dojde, anebo ne, je předčasné,“ poznamenal Rudolf Kovařík.