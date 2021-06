Potíž je v tom, že dotčené pozemky nejsou obce, ale Českých drah, Vojenských lesů či Ministerstva obrany. Řešení svízelné situace je tak pro Vojkovice výrazně obtížnější. „V současné době už je těsně před dokončením zajištění skalního masivu vedle železniční dráhy. V červnu by mělo být hotovo,“ uvedl starosta Luboš Garaj.

Místo se nachází na levé straně břehu. Právě odtud se vloni 25. prosince utrhla část skály a dopadla na silnici. Majitelem pozemků je akciová společnost České dráhy.

„Tak trochu se potýkáme s tím, kdo to zaplatí. Dráhy jsou akciovka, a nemohou si proto vzít dotaci. Nabízí se proto řešení, že obec by si vzala dotaci, z níž by se zaplatily náklady ve výši 80 procent, zbytek by uhradily České dráhy. Teď na to ale není žádný vhodný dotační titul. Obnovený by měl být znovu snad příští rok. Pomoc nám v této záležitosti přislíbil už i Karlovarský kraj,“ upřesnil starosta.

Dalším problémovým místem je opačný břeh, který je naopak už součástí vojenského prostoru. Jenomže pod skalním masivem tu stojí asi deset rodinných domů, které od nebezpečného svahu chrání jen mohutný plot z kulatiny.

„Zábrany se uvolnily. Armáda si už proto na toto místo nechala zpracovat geologický posudek. Je to teprve pár dnů, co jsme se sešli přímo pod skálou, abychom se domluvili na dalším postupu,“ konstatoval starosta Garaj.