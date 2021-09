K žádným velkým změnám nedošlo po sobotních mimořádných volbách, které se konaly hned ve dvou obcích na Karlovarsku, v Horách a Mírové. V obou dvou vyhrály současné starostky. Situace v Horách byla ale mnohem jednodušší, protože tam kandidovalo jen jedno uskupení.

"Žádné překvapení se nekonalo. Kandidovala jsem na prvním místě a získala jsem nejvíce hlasů, 85," uvedla staronová starostka Hor Lucie Hostašová.

K volbám přišlo 100 z 266 voličů. "Velice mě překvapilo a zároveň velmi potěšil zájem a podpora lidí. Je to vůči nim velký závazek. Konečně ale pro ně budeme moci začít naplno pracovat," konstatovala starostka Hor.

V obci totiž v únoru klesl počet zákonných zastupitelů pod možnou hranici a od té doby měly Hory omezené pravomoci. Nemohly například ani žádat o dotace. "Dlouhé měsíce jsme byli zakonzervováni a jsme ve spoustě akcí pozadu. Všechno jsme kvůli rozpadu zastupitelstva museli odložit, a to i takové akce, jako je plánovaná výstavba multikulturního centra, sportoviště, zázemí pro občanskou vybavenost či oprava komunikací. Nemohli jsme na tyto investice žádat dotace. Mezitím přitom ceny vylítly enormně nahoru, takže se to opravdu celé zkomplikovalo," poznamenala Hostašová.

V Mírové post starostky zřejmě obhájí Lenka Baštová ze Sdružení za perspektivní Mírovou. Z kandidátů získala nejvíce, a to 108 hlasů. Celkem k volbám přišlo v Mírové 187 lidí. Sdružení za perspektivní Mírovou, které předčasné volby vyhrálo, bude mít v novém sedmičlenném zastupitelstvu stejný počet mandátů jako doposud, tedy čtyři. Tři připadly sdružení Občanů pro Mírovou jako pro opozici. Právě její zástupci letos na jaře odstoupili kvůli značným výhradám vůči starostce a zastupitelstvo se tak rozpadlo.

Otázkou tak je, zda nedojde v Mírové opět k patové situaci jako letos na jaře. "To ukáže teprve čas, zda spolu budeme moci fungovat. Není to otázka na mě, zda opět nedojde k rozpadu, to se musíte zeptat druhé strany," komentovala výsledky voleb starostka Baštová. "Jsem samozřejmě ráda, že mi lidi dali důvěru, jsem ale také neskutečně vyčerpaná. Té špíny, která byla spojována s mou osobou, bylo opravdu hodně a nemám na to právě žaludek." Opozice jí například vyčetla, že využila místní radniční listy pro svou propagaci. "Použila v nich stejnou fotku jako na volebním letáku. Ministerstvo vnitra nám už odpovědělo, že nepostupovala správně," uvedla opoziční zastupitelka Martina Hrnková. Baštová o tom nemá žádné informace. "Fotku používám všude stejnou po celou dobu," vysvětlila.

Lídryně opozice v Mírové Marcela Soukupová přiznává, že výsledky voleb dopadly stejně jako před třemi lety, a situace jim tedy příliš možností nedává. "Je to téměř stejné, akorát došlo k obměně některých lidí. Máme už nějakou taktiku. Mandáty ale nechceme skládat hned, chceme dát novému zastupitelstvu šanci, aby mohlo fungovat. Otázkou je, jak to uchopí vítězové. Rozhodující pro naše další setrvání v zastupitelstvu bude obsazení klíčových postů například ve výborech a komisích," dodala Soukupová, která se do zastupitelstva dostala až na třetím místě za sdružení Občané pro Mírovou, nejvíce hlasů získal z opozice Josef Čepila.