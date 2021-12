Tato smutná záležitost souvisí s nepříznivým počasím. Déšť momentálně znemožňuje veškeré zimní radovánky. Zatím to vypadá, že se sjezdovka Háj opět otevře až několik dní po Novém roce. Na další skotačení se těší i rodina Přibylova z Chebu. „Líbí se nám, že se na sjezdovce můžou s přehledem naučit i malé děti. I naše nejmladší dcera, které jsou tři roky se hezky naučila lyžovat. Na vrchu Háj je to ideální na celodenní výlet s rodinou, zkrátka, když si chcete aktivně odpočinout. Příznivé jsou i ceny, což na horách nebývá zvykem. Jsme ale smutní, že počasí zatím nepřeje, budeme doufat, že se to změní k lepšímu.“ říká trojnásobný otec Jakub Přibyl.