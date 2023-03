Podle chebského starosty Jana Vrby (ANO) ale vedení města s Tereou o snížení tepla a teplé vody jedná neustále. "Mohli se nás zeptat a ne psát petici. Na nejbližším jednání zastupitelstva bude přítomen i jednatel firmy Terea Vojtěch Lapáček, kde budeme problém znovu řešit," uvedl starosta Vrba. Dodal, že to není vůbec jednoduché. "Je sice pravda, že ceny plynu výrazně klesly, i když rozhodně ne o 40 procent, ovšem na trhu o moc nižší nejsou. A nelze předvídat, jak to bude za měsíc. Nicméně se snažíme o to, aby ceny tepla a teplé vody odběratelům Terey klesly, to ale nelze udělat nyní. Pracujeme ale na tom, aby to bylo co nejdříve," zdůraznil starosta Vrba.

Vychovatel z věznice Robert Csekés získal ocenění za nejhezčí fotku roku

Koalice pro Cheb také kritizuje fakt, že město rezignovalo na odkup padesáti procent akcií firmy Terea, na což měl Cheb předkupní právo. Německý spoluvlastník, Gelsenwasser AG totiž prodal podíl firmě Accolade. Podle KpCH měl tento spor řešit soud, ovšem podnět chebská radnice nepodala, přestože to požadovali zastupitelé z opozičního uskupení Volba pro město. " Tento bod současná chebská koalice ANO, ODS a VOK (Volba pro město) odmítla samostatně projednávat. Je zcela zřejmé, že nová koalice vůbec nehájí zájmy občanů, ale naopak hájí zájmy podnikatelských subjektů. V situaci, kdy nynější vedení odmítá i přes opakované výzvy jednat, jsme nuceni přistoupit k tomuto krajnímu řešení," vysvětlují autoři petice. Podle nich se kvůli takto vysokým cenám tepla a teplé vody a především zálohám domácnosti na Chebsku i v Aši s každým měsícem dostávají do finanční nouze.

I tuto ostrou kritiku ale chebský starosta Vrba odmítá. "Už stokrát a jednou jsem vysvětloval, že soudní vymáhání odkupu těchto akcií řešit nejde. Podle analýz, které máme k dispozici, Terea předkupní právo neobešla," uvedl. Chebská koalice (ANO, ODS a Volba pro město) má devětadvacetičlenném zastupitelstvu šestnáct mandátů.

Hasiči cvičili u jesenické přehrady záchranu lidí při srážce vlaku s autem