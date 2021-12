Několik otevřených dopisů, petice, jednání a zase jednání. Ačkoliv je už na úterní zasedání karlovarského zastupitelstva naplánován bod o nové městské vyhlášce, která má zkrátit provozní dobu nočních podniků v ulicích Jaltská, Davida Bechera, Zeyerova, T. G. M. a Dr. Engela, jejich provozovatelé, návštěvníci i umělci se nevzdávají a snaží se zavedení vyhlášky zvrátit. Radní se pro omezení podniků, které mají od nového roku skončit v pátek a v sobotu už v jednu hodinu v noci, rozhodli po stížnostech občanů, jež v dané lokalitě bydlí. Těm vadí hluční štamgasti, kteří postávají před bary. Během léta tudy pravidelně chodívaly hlídky policistů i strážníků. Vedení města několikrát s provozovateli jednalo, ale výsledek žádný nebyl. Do návrhu omezující lokální vyhlášky tak nakonec byly přidány i ulice, které se doposud neřešily. Vyhláška se tak netýká jen barů, ale také vybraných občerstveních.

Mapka ulic, kde má dojít k omezení provozu barů. Ty mají končit v pátek a v sobotu v jednu hodinu v noci.Zdroj: MMKV

Otevřený dopis tak například sepsali i Karlovarští kluboví DJs (dýdžejové). Mezi sedmi signatáři je rovněž Alexander Rebjonok, ředitel hotelu Imperial, které se tomuto druhu umění věnuje už desítky let a publikum ho zná jako DJ Syncra. Dopis podepsali i Štěpán Siegel (DJ Akira), Vladimír Širál (DJ OH-D), David Rudolf (DJ Silentcut), Valdemar Bezouška (DJ Discoval), Bára Maxová (DJ Missy B) a Kevin Vondráček (DJ McAllister). "S velkým znepokojením sledujeme snahu o omezení provozní doby hostinských provozoven ve správním centru města. Takto závažný krok byl připravován bez řádné veřejné diskuse, neprošel komisí kultury, památkové péče a architektury, nebyl projednán s odbornou veřejností a bohužel ani s vyhláškou dotčenými subjekty," píší ve svém dopise dýdžejové a pokračují: "Chápeme snahu o bezproblémové soužití a udržení veřejného pořádku, ale máme za to, že již stávající regulace v podobě zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích a nově přijaté vyhlášky o nočním klidu, pokud bude důsledně vymáhána, dává dostatečnou možnost k řešení problému."

Podle Rebjonka není vyhláška žádným kompromisem. "Chystáme se proto na jednání zastupitelstva. Je nutné tam jít," říká dýdžej, který hrává v klubu na ulici Dr. Engela.

Dopis sepsali také dotčení provozovatelé, kteří ještě v pondělí budou o celé záležitosti s vedením města jednat. "Omezení provozní doby od jedné hodiny je pro podniky nesmyslné, protože běžné restaurace mají o víkendech otevřeno do 23:00 a hosté a návštěvníci do našich podniků přicházejí až po této hodině. Připravovaná vyhláška je diskriminační především v tom, že v jiných lokalitách města nejsou podobné podniky nijak omezovány, dokonce i v blízkých sousedních ulicích. Přijetí takové vyhlášky je o to víc zvláštní, že v tomto městě na devět dní filmového festivalu přestávají platit stávající vyhlášky o lázeňské zóně, o nočním klidu a o zákazu konzumace alkoholu na veřejných místech, když od Thermalu po Lázně I. se staví sponzorské a jiné party stany, kde se vesele konzumuje alkohol na veřejných prostranstvích dlouho do noci až do rána. V kontrastu s tím místní provozovny, které zajišťují zábavu místních lidem celoročně, budou likvidovány touto novou omezující vyhláškou," stěžují si podnikatelé.

Návrh vyhlášky se nelíbí ani opozičním zastupitelům. "Mám názor stejný jako petičníci, podle mě je vyhláška diskriminační a protizákonná. Troufám si tvrdit, že pokud ji zastupitelé schválí a provozovatelé ji soudně napadnou, tak město soud prohraje a bude mít opět z ostudy kabát. Není možné, aby město takto omezovalo činnost vybraným soukromým podnikům," konstatuje zastupitel a člen kulturní komise Jiří Klsák (KOA).

Zastupitel z Pirátů Jindřich Čermák upozorňuje i na to, že do konečného znění vyhlášky byla zahrnuta i některá občerstvení, která mají otevřeno dlouho do noci. "Hodně mě to překvapuje. A zarážející na tom je i to, že například kebab v dolní části Zeyerovy ulice ve vyhlášce není, ale hamburgry v horní části té stejné ulice ale ve vyhlášce jsou. A proč tam není herna v Jaltské ulici, která má také otevřeno až do rána? Ta vyhláška problémy nevyřeší, je velmi selektivní a nechápu způsob, jak byla tvořena. Problém nedělají podniky, ale jejich návštěvníci, a to by mělo být záležitostí policie," poznamenává Čermák.

Radní Martin Dušek (ANO) s nimiž mají někteří podnikatelé na pondělí naplánovanou ještě schůzku, ale připouští, že se vyhláška může nakonec z programu stáhnout. "Prostor pro diskusi podnikatelé měli hodně dlouho, a to osm měsíců, a k žádné nápravě v té době nedošlo. Najednou - doslova za minutu 12 - vnímáme u nich vstřícný přístup. Uvidíme po pondělním jednání. Ten materiál můžeme případně stáhnout," uzavírá radní Dušek.

Celé znění otevřených dopisů nabízí Deník na svých webových stránkách.