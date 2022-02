Alla Želinská je ukrajinská novinářka, ale také šéfredaktorka českého regionálního týdeníku. V České republice zakořenila a žije zde rodinným životem, ale aktuální dění na Ukrajině prožívá velmi citlivě.Zdroj: Deník/Kateřina Butaki„Situaci kolem možné „války“ Rusko - Ukrajina nejde nesledovat. Nestačím se divit. Snaha Ruska ovládat větší a větší prostor a mít pod kontrolou ostatní země tu byla vždycky. Od Putina se dá čekat cokoli. Bohužel. Jeho oficiální uznání dvou „lidových republik“ na východě Ukrajiny vnímám strašně negativně,“ říká Alla Želinská, která je šéfredaktorkou českého regionálního týdeníku Ohře Media. V České republice zakořenila a žije zde rodinným životem. Aktuální dění na Ukrajině prožívá velmi citlivě. „Mám obavy. Zároveň se snažím nesledovat nával všech těch interpretací, názorů, komentářů „zasvěcených“ analytiků. Vyvěšování ukrajinských vlajek na radnicích, věcná solidarita s Ukrajinou mě těší,“ pokračuje žena, která v Česku bydlí dlouhá léta, ale na Ukrajině má stále svou rodinu. „Mám tam staré rodiče, sestru a další příbuzné. Všichni bydlí na jihozápadě Ukrajiny, na Bukovině – blízko Moldavska a Rumunska. Tam cítí mnohem menší tlak, než jaký je na lidi na východě země. Když spolu mluvíme přes messenger, tak i o tomto. Ale hlavní téma je zdraví, finanční situace… takové ty běžné domácí věci. S manželem a oběma dcerami, dospělou a dospívající, bychom moc chtěli jet za mými rodiči na Ukrajinu letos v létě. Nebyla jsem tam totiž dva roky. Poslední dobou vždy ve vzduchu visela otázka „covid“ opatření. A teď ještě tohle! Ale zatím jsme rozhodnuti, že pojedeme,“ popisuje se slovy, že další vývoj si vůbec netroufne odhadnout. .

„Jen vím, že napětí, každodenní nebezpečí na východě Ukrajiny, a nejen tam, bohužel existuje už řadu let. Jde spíš o to, co „západní“ svět může reálně udělat pro to, aby k té válce nedošlo. Připomíná mi to, že Sovětský svaz není tak dávná minulost, že Majdan 2014 není minulost, a že Rusko je stále jadernou velmocí,“ doplňuje Želinská.

Elena Sorokina žije v České republice od roku 2004, je PR manažerkou Informačního centra Mariánské Lázně, ale také působí jako externí spolupracovník Radia Svoboda.Zdroj: Deník/Kateřina ButakiZa otevřenou vojenskou intervenci označuje situaci Elena Sorokina, která v České republice žije od roku 2004 a je PR manažerkou Informačního centra Mariánské Lázně. Působí také jako externí spolupracovník Radia Svoboda. „Od roku 2014, od obsazení Krymu, probíhá na Ukrajině již osm let hybridní válka organizovaná Ruskem. Nyní, když Rusko uznalo Doněckou a Luhanskou „lidovou republiku“, podepsalo s nimi dohody o spolupráci a vyslalo na tato území své jednotky, válka již nemá „hybridní“ charakter, ale stává se otevřenou vojenskou intervencí na území Ukrajiny,“ uvádí.

Myslí si, že tato válka je nespravedlivá a dravá. „Z celého srdce podporuji rozhodnutí Ukrajiny a Ukrajinců vstoupit do Evropské unie a NATO. Žádná země nemá právo diktovat jiné zemi, k jaké alianci se má připojit a jakou cestu rozvoje si má zvolit,“ hodnotí a dodává, že Putinův projev vnímá jako projev člověka, který je ve své zemi obdařen neomezenou mocí a pomocí toho chce nastolit „historickou spravedlnost“ podle svých představ.

Podle Eleny Sorokiny je takové jednání nebezpečné pro Rusy i pro celý svět. „Opozice byla v Rusku rozdrcena, novináři, kteří mají jiný názor, jsou označováni za zahraniční agenty. Ale zároveň znám osobně novináře a politology, kteří jsou proti této válce. Žijí v Rusku a nebojí se říct svůj názor. Takže si prosím nemyslete, že všichni Rusové chtějí válku a chtějí omezit svobodu Ukrajiny. Mnoho Rusů je obětí Putinova režimu a propagandy, která tam probíhá. Jsem velmi ráda a jsem hrdá, že Česká republika, která přežila hrůzy let 1938 a 1968, zaujala jednoznačný postoj a podporuje Ukrajinu a Ukrajince,“ dodává Sorokina, která pochází z Moskvy.