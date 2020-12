Hospodyňky stále častěji vánoční cukroví pořizují v pekárnách nebo od soukromnic, které pečou doma. „Cukroví jsem pekla každý rok, ale letos jsem se rozhodla, že si ho koupím. Chci si Vánoce užít více v klidu. A ne stát týden u trouby. Chci, abychom letošní svátky strávili více v rodinné atmosféře. Budu si cukroví kupovat od jedné regionální pekárny. Budeme ho mít méně, protože je o něco dražší, než kdybych ho dělala doma. Koupím si rohlíčky, linecké cukroví a perníčky. To jsou naše nejoblíbenější,“ sdělila Růžena Čermáková z Chebu.

Zdroj: Deník

Právě linecké a rohlíčky spolu s ořechy jdou na odbyt nejvíce. Potvrzuje to i otovické Cukrářství Ondřejičkovi, které nabízí kilogram cukroví za 450 korun a podobně jako řada dalších stále přijímá objednávky. „Pečeme jen z másla, proto jsou naše ceny vyšší,“ vysvětluje majitel cukrárny Josef Ondřejiček. Rodinný podnik používá tradiční rodinné receptury. „Nejvíce prodáváme mixovaného cukroví,“ konstatuje cukrář, který říká, že u nich doma peče cukroví spíše manželka, a to jen symbolicky, aby se byt svátečně provoněl. Na objednávkách v otovickém cukrářství pracují čtyři lidé, kteří někdy denně upečou až 50 kilogramů cukroví. „Záleží na aktuální poptávce,“ uzavírá.

Na Sokolovsku nabízí domácí cukroví řada hospodyněk, nabídky zveřejňují hlavně na sociálních sítích. V Habartově nabízí vosí hnízda, kus za čtyři koruny. Ceny za mix klasického cukroví jsou od 400 do 450 korun za kilogram.

„Vím, že některé restaurace měly nabídku i za dvojnásobnou cenu. Já pekla sama nebo si brala cukroví z živnostenské školy. Letos tam však kvůli covidovým opatřením péct nebudou,“ konstatuje Marie Kajabová z Kraslic. (jako, roc, bur)

Josef Maršálek letos peče 300 kilogramů cukroví

Josef Maršálek, cukrář, kterého ve světe znají hlavně jako úspěšného muže, který pekl i pro britskou královnu, má před Vánoci napilno.

„Bohužel nejsem doma v Dubném. Mám spoustu práce a často jsem teď v Praze. Učím péct, pracuji na přípravách několika pořadů a také mě čeká pečení 300 kilogramů vánočního cukroví,“ vysvětlil usměvavý Josef Maršálek na omluvu, proč tentokrát vede rozhovor jen po telefonu. I na dálku je ale ochotný rozdávat rady o pečení i úsměvy.

Zdroj: Josef Maršálek

Jak trávíte adventní čas a jaké cukroví o Vánocích pečete?

Jakmile se teď rozvolnilo, naskočily mi kurzy pečení vánočního cukroví a vánoček, je o ně obrovský zájem. Miluju vánoční klasiku. Linecké, vanilkové rohlíčky, plněné ořechy. Peču podle receptu od mých babiček. O Vánocích má být klid a pohoda a k tomu ta klasika patří.

Pečete cukroví i doma?

Doma peču moc rád. Ale sestra a partner mě přemluvili, abychom pekli vánoční cukroví na objednávku, budeme dělat 300 kilo. Doma mě k pečení nemusí nikdo přemlouvat, ale takovou dávku jsem musel zvažovat. Už je to objednané, další už letos nebude. A dělám toho víc. S jednou úžasnou firmou jsme vyrobili dortíky, které se budou prodávat v supermarketech. Pracovali jsme na tom rok, máslo a pravá čokoláda, luxusní dort krásně zabalený.

Jak strávíte svátky?

Rád bych se potkal s rodinou na Moravě. A po Vánocích chceme letět za přáteli do Francie. Lety se pořád nějak přesouvají, ale rozhodl jsem se už na nic nečekat a normálně plánovat a žít. Spoustu času mi nyní zabírá i Peče celá země 2, čeká nás teď velká schůze v České televizi, hodnotíme první řadu a vymýšlíme druhou. Chceme tu první řadu překonat. To je pro nás výzva. Pracovat tedy budu až do svátků naplno.

Na co dalšího se mohou vaši příznivci těšit?

S Terezou Bebarovou natáčím pro televizi Mňam pořad Čas na tebe, vychází to třikrát týdně, má to fajn zpětnou vazbu. Původně jsem měl být jen host, nakonec účinkuji pravidelně.

Kdy se vrhnete na těch 300 kg vánočního cukroví?

Péct se má začít až v půlce adventu, dva měsíce staré cukroví, byť ručně dělané, není dobré. Doporučuji nepéct kvanta cukroví. Nemá smysl mít po Vánocích v mrazácích plastové krabičky s cukrovím v mrazácích. Nakonec to pak všechno voní po mase. Já rád dělám i mezi svátky čerstvé. Když se zvedneme na hodinu od televize a upečeme si čerstvé vanilkové rohlíčky, je to paráda. Doby, kdy cukroví muselo být spoustu a hodně zbýt, to už je snad pryč. Mám rád, když se neplýtvá.

Našim čtenářům jste doporučil netradiční recept na vánočku v těstíčku. Proč právě Torrijas ze španělské Sevilly?

Toto jídlo je pro mě dvojnásob zajímavé. Jednak je výborné, ale také následuje zásadu, ve které jsem byl vychovaný. Vyrostl jsem totiž na moravské vesnici, měli jsme hospodářství a lidé, kteří chovají zvířata a pěstují zeleninu, ovoce i obilí, si dávají obzvlášť záležet na tom, aby se všechno zpracovalo a neplýtvalo se.

Radka Doležalová