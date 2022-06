Na zámek vyrazila Hana Benešová z Plzně, i s manželem a vnoučaty. "Jsem překvapená, jak je to tu krásné. Jsem tu poprvé a určitě se sem vrátím, až nebudu hlídat vnoučata, a vychutnám si prohlídku zámku," řekla Deníku Plzeňanka. Nejvíce se jí líbily zámecké zahrady, do kterých se turisté podívali v rámci akce Víkend otevřených zahrad. "Jsou to místa, kam se prý člověk běžně nepodívá. Vše je tu tak krásně upravené. Prostě nádhera," uvedla Benešová, která s vnoučky prošla také pohádkový les a jarmark na nádvoří zámku.