Už v pondělí se mohou památky v Karlovarském kraji, jako v jednom z mála, otevřít. Zatím jen pro individuální návštěvníky. Jenomže brány Státního zámku a hradu v Bečově nad Teplou měly zůstat uzavřené i nadále. V pondělí ale i on nakonec obnovuje provoz.

Důvodem je rekonstrukce památky. Malé městečko má jen několik podnikatelů, kteří jsou na turismu bytostně závislí. Z cestovního ruchu profituje i město. Živnostníci přiznávají, že další neotevření zámku už by bylo pro ně likvidační.

Památkáři ale nakonec ve čtvrtek změnili harmonogram rekonstrukce, a tak bečovský hrad zůstane pro návštěvníky během celého léta k dispozici. Nejkomplikovanější práce totiž začnou až na podzim, a proto nebyl důvod nechat památku během léta bez turistů.

„Chtěl bych poprosit pana ředitele, zda by s námi po oficiální části mohl jednat. Jsou tu podnikatelé, kteří se navzdory covidu drží zuby nehty. Další neotevření památky by už ale nemuseli zvládnout,“ prohlásil na čtvrtečním podpisu spolupráce mezi Národním památkovým ústavem (NPÚ) a plzeňskými fakultami v Bečově místostarosta města Petr Kužvart.

Na schůzce sice zatím nepadl oficiální verdikt, nicméně ředitel NPÚ v Praze Dušan Michelfeit přislíbil, že se s opravami začne až na podzim. „Vzhledem k aktuálnímu posunu termínů zahájení nezbytných prací tak lze za určitých podmínek a s předpokladem omezeného provozu včetně redukovaného přístupu v podobě prvního nádvoří a interiéru dolního zámku prezentovat veřejnosti obě návštěvnické trasy,“ uvedl následně kastelán Tomáš Wizovský.

Lidé si tak budou moci opět projít jak zámecké interiéry, tak i expozici relikviáře svatého Maura. „Tato alternativa by mohla fungovat do konce prázdnin, kdy nejpozději v září musí dojít k uzavření areálu a k přesunu relikviáře do nově budované muzejně-galerijní expozice,“ vysvětlil kastelán

Překážek v otevření památky bylo hned několik rekonstrukcí, které ovšem doposud nezačaly.

„Jde o souběžné práce: na finálním dokončení opravy tarasní zdi pod východem ze zámku u točitého schodištěm, dále se měl opravit povrch arkádového mostu, který je nejen hlavním přístupem do zámku, ale zároveň slouží jako jediná zásobovací cesta do horní stavebně exponované části areálu,“ poznamenal bečovský kastelán. „Také se má jednat o zahájení zadláždění přístupové komunikace, která spojuje hradní a zámecké nádvoří. Vedle toho je ovšem nutné řešit vadu v projektové dokumentaci na položení kabelu elektrického přívodu. Zároveň už se řeší průběžná deinstalace doprovodné expozice relikviáře, a to v návaznosti na přesun do nově budované expozice v Pluhovských domech,“ dodal kastelán.

Podnikatelé, kteří o vážnosti situace jednali s vedením města i správou zámku ještě před čtvrtečním memorandem, jsou z obratu situace naprosto nadšeni. „Opravdu je to tak? To je ta nejskvělejší zpráva,“ komentovala aktuální informaci Veronika Uhlíková, která se svým manželem provozuje v Bečově malý obchůdek se suvenýry včetně palačinkárny a kavárny U mlsného medvěda.

„Objekt je náš, splácíme na něj hypotéku. Kdyby ještě letos zůstal zámek zavřený, asi by nás to už položilo,“ konstatovala podnikatelka, jejímž hlavním zdrojem obživy jsou vitráže na zakázku.

Více než potěšeni jsou rovněž v tradiční restauraci Hradní bašta. „Tak to je výborná novinka. Už jsme v to ani nedoufali. Kdyby se tak nestalo, asi by to bylo pro nás likvidační, i když se stále snažíme udržet restauraci za každou cenu. Naštěstí nejsme v nájmu,“ komentovala vývoj provozní restaurace Zuzana Janoušková.

Restaurace v případě otevření bude ale řešit jiný problém, za dobu odstávky se jim totiž rozpadl tým zaměstnanců.

„Míváme tak osm stálých pracovníků. Pandemii zvládli jen někteří, zbylí to nevydrželi a odešli sami, nikoho jsme nepropustili. Najít nové bude ale celkem oříšek, protože do Bečova, který je přece jen poněkud z ruky, se nikomu příliš nechce,“ dodala provozní Hradní bašty.