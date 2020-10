Anketa o Nejlepšího zaměstnavatele Karlovarského kraje už má své vítěze.

Pohled do expozice muzea se sochou Heinricha Mattoniho. | Foto: archiv autora

Těmi se tentokrát stala sokolovská chemička Synthomer, a to v kategorii do 500 zaměstnanců, a Mattoni 1873 (Karlovarské minerální vody) v kategorii do 5000 zaměstnanců. I letos o výsledcích soutěže, kterou opět pořádal Klub zaměstnavatelů, rozhodla mezinárodní metodika PwC SaratogaR. Ta používá několik srovnávacích parametrů, jedním z nich je například i poměr mezi mzdovými náklady zaměstnavatele a výnosy. Vítězové byli vyhlášení 13. října, ale kvůli pandemii jen on-line formou.