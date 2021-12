Náklady na stavbu jsou plánovány na více než 37 milionů korun. Ve skleníku bude po opravách studené a teplé oddělení, palmový skleník, restaurace s příslušným zázemím. Pracovat se nebude jen na vlastním objektu, zřízeny budou venkovní záhony, pergola, terasa u restaurace, pařeniště, cesty, schody a prvky na zahradě.

Rekonstrukci skleníku provázela smůla. Projekční kancelář, která na jejím návrhu pracovala, totiž v roce 2019 zanikla, opakovat se muselo i výběrové zařízení na dodavatele.

"Bylo nutno najít nového projektanta, který by rozpracovaný projekt dotáhl do konce. Což se podařilo v prosinci 2019. Poté započalo pořizování nezbytných souhlasů ke schválení dokumentace. Též bylo nutné nastavit podmínky výběrového řízení na dodavatele, i tento proces byl velmi zdlouhavý. Nakonec se podařilo v březnu 2021 vypsat soutěž, která byla v květnu 2021 vyhodnocena a byla vybrána stavební firma. Poté se projevily zákonitosti kapitalismu. Došlo ke skokovému navýšení cen stavebních materiálů a vybraný dodavatel od zakázky odstoupil. Bylo tedy nutné soutěžit znovu, což se podařilo a v říjnu 2021 byla opakovaná soutěž vyhodnocena. Problém však byl v tom, že uchazeč do ceny obnovy zahrnul několikanásobně zvýšené náklady stavebních materiálů a tím přidělená částka nestačila. Bylo nutno požádat o navýšení. I tento proces byl svízelný, časově náročný a vyžadující veliké úsilí. Nakonec se zadařilo, částka 37 373 tisíc korun byla začátkem listopadu schválena a mohli jsme konečně začít," popisuje peripetie Valečský týdeník.

Valeč chystá stavbu skleníku