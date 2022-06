"Obrátili se na mě někteří rodiče ze školy v Tuhnicích kvůli zběsilému parkování. Dříve tam parkovali, jak se dalo. Teď se tam umístily sloupky. Chápu, že to byl dobrý úmysl, ale podle mě je tady nynější situace ještě možná horší než před jejich instalováním," ozval se zastupitel za hnutí KOA Jiří Neumann.

Náměstek Petr Bursík (ODS) vysvětlil, že umístění sloupků je kompromisem mezi dvěma skupinami rodičů, tedy mezi těmi, co sem docházejí pěšky a těmi, co využívají auta. Nové sloupky se nacházejí před bránou školy, na bílými čarami vyšrafovaném místě, kde je zatáčka a křižovatka. "Myslím, že do roku 2019 tam byly betonové zábrany, ty se následně daly na jiné místo ve městě. Vzhledem k tomu, že do školy docházejí mnozí lidé pěšky a rodiče v autech to nerespektují, po dohodě s dopravní policií jsme na místo nechali instalovat sloupky," reagoval náměstek Bursík.

Zdůraznil, že právě před tuhnickou školou je několik parkovacích míst, která ale rodiče nevyužívají. "Oni tam zkrátka nezajíždí a přitom tato plocha slouží právě pro tyto potřeby. Budeme tam ještě parkoviště K+R dodělávat. Problém je, že lidé si parkují, kde chtějí, nechávají tam auta stát různě ladem. Někteří sem jezdí se svými velkými SUV vozy a myslí si, že mohou zajet až do areálu školy," konstatoval Bursík. (Zkratka K+R vychází z anglického „Kiss and Ride“, tedy polib a jeď. Jde o parkoviště, na kterém lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob, které dále využívají prostředek hromadné dopravy osob - zdroj: bezpecnecesty.cz).

Jenomže tuhnická škola není jediná, kde každé ráno svádějí rodiče boj o zaparkování. Podle velitele městské policie Marcela Vlasáka je řešením právě budování parkovišť K+R a nebo zjednosměrnění dotčených ulic.

"Parkování před školami je problémem v podstatě celých Karlových Varů, a nejen nás, ale všech velkých měst. Rodiče se naučili vozit děti do školy, což odpovídá tendenci současného rychlého života. Mnohdy se ale chovají velmi sobecky - parkují na přechodech a chodnících. Ráno před některými karlovarskými školami tak opravdu vládne hotový chaos. Nejhorší situace je před Poštovní, Krušnohorskou, Komenského a Šmeralovou. Na těch nejvíce problémových místech dochází den co den až k šedesáti přestupkům. Naši strážníci dohlížejí na bezpečnost dětí na přechodech a rodiče jsou schopni před jejich zraky svá auta zaparkovat špatně. Takto to prostě nejde. Konkrétně ve Šmeralově ulici jsou někteří ochotni se běžně otáčet v křižovatce," poznamenal velitel Vlasák s tím, že před tuhnickou školou je bílé šrafování a parkovat se tam nedá proto, že jde o místo v křižovatce. Aby to lidé respektovali, byly tam instalovány sloupky.

Problém nechat svá auta mají ale i rodiče, kteří vyzvedávají své děti z družiny v Jízdárenské ulici, která spadá pod Základní školu Dukelských hrdinů. Komunikace v kopci je z obou stran doplněna značkami zakazující zastavení. Místa, která by mohli využívat rodiče k zaparkování u družiny, navíc bývají často obsazeny zákazníky protější restaurace Ventura Pub. "Občas mi to přijde prostě jako schválnost, aby to rodiče měli ještě těžší. Proč bych v této ulici nemohla auta zastavit?" zlobila se jedna z dotčených maminek. "V Jízdárenské ulici to prostě nejde, protože ta komunikace není na parkování dostatečně široká," vysvětlil velitel Vlasák. "Existuje už návrh, že by se některé ulice u škol zjednosměrnily, a tím by vznikla místa pro zaparkování. Počítáme s budováním parkovišť K+R, což by mohlo plynulejšímu dopravnímu provozu. Je nutno ale připomenout, že v takovém případě se to dotkne rezidentů, kteří v daných lokalitách parkují, protože jim tím místa ubydou," dodal.