Řešení životního prostředí a památek v Karlových Varech. Co z vás nejvíc spadne ze starostí, jakmile vyhlášení dobře dopadne? Nekonečné čekání, mnohdy už skoro beznaděj, řada opatření na výrazné zlepší?

Myslím si, že vyhlášení je vlastně už nejmenší krok k úspěchu. Na nominaci spolupracoval celý tým lidí, který se procesu věnoval opravdu řadu let. Můj osobní podíl leží tedy pouze cílové rovince nominace. Naopak, obrovská práce mě teprve čeká. Samotný zápis teprve otevře možnosti nové prezentace města a přinese spousty dalších úkolů. Důležité je příležitost vše uchopit a využít. Co považuji ale za nesmírně důležité je fakt, aby prospěch z nominace přinesl užitek místním i podnikatelskému sektoru.

Všechno zlé je k něčemu dobré. Karlovy Vary potřebují oživení cestovního ruchu. Přichází tedy vyhlášení nyní v pravou chvíli?

Určitě ano. V současné situaci je zapotřebí hledat možnosti, jak naše město propagovat. Tím, že se nominace váže na lázeňství, máme argument o to silnější. Daleko více lidí tak pochopí, že město je výjimečný konglomerát zajímavé architektury, kultury i skvělého prostředí pro lázeňskou léčbu.

Jak by Karlovy Vary chtěly spolupracovat s ostatními 10 nominanty, mimo jiné - velmi významnými západoevropskými lázeňskými městy? Patří sem i taková města jako City of Bath, francouzské Vichy, belgické Spa, německé lázně Bad Ems, Bad Kissingen a slavné Baden Baden, italské Montecatini, Baden u Vídně…

Společná nominace nám ukázala, že je možné spolupracovat velmi intenzivně v rámci 7 různých států. Přestože jsme každý odjinud, s odlišnostmi v jazyce, kultuře, máme na spoustu věcí společný názor. Jsme tu pro naše hosty, klienty, kteří do našich měst přijíždějí.

Některá města nám dávají příklad, kam se posunout např. v marketingu destinace, v pojetí, jak s hosty v rámci města více pracovat, jak využít daného potenciálu. Věřím, že spolupráce nezůstane pouze na úrovni samospráv, ale přesune se i mezi podnikatelské subjekty. V tom bude i obrovská možnost získat nové kontakty.

Čím se budou Karlovy Vary nejvíc pyšnit v rámci 11 měst, které spolu se dvěma dalšími českými lázeňskými městy (Mariánskými a Františkovými lázněmi), budou součástí společné nominace?

Během posledních dvou let, kdy se nominaci věnuji, jsem měla možnost některá z partnerských nominantů navštívit. Od kterých z nich bychom se měli učit, ale na druhou stranu mají Karlovy Vary obrovské kouzlo. A to si mnohdy ani neuvědomujeme. Ať je to naše historické centrum, okolí a příroda, která nás obklopuje, kolonády, které nemají v Evropě velkých konkurentů. Naše město má obrovský potenciál, se kterým je nutné pracovat.

Jak si podle vás budou rozumět lázeňští hosté s těmi, kteří sem budou přijíždět za památkami a atmosférou „UNESCO“ města?

Jak jsem již naznačila, tato nominace je svým způsobem specifická. Pod ochranu se zápisem dostává lázeňství. A to má své principy, svá specifika. Není to tedy „jen“ tradiční nemovitá památka, ale prostor, který je nutné prožít. Budeme se tedy snažit, aby návštěvníci k nám nejezdili pouze na jednodenní návštěvy, ale aby tu pobyli déle. Obrovskou výhodu přináší fakt, že jsme zapsáni v rámci lázeňského trojúhelníku. Návštěvníkům se tak nabízí všechna tři západočeská města, která jsou od sebe v minimální vzdálenosti. Společná návštěva Karlových Varů, Mariánských a Františkových lázní tak tvoří skvělou pobytovou příležitost.

Loňská propagační kampaň „UNES-CO sníš“ nebo „UNES-CO vidíš“ a nyní slogany typu „Už tam budeme…“ - není to, podle vás, znevažování seriózní kampaně na zápis do UNESCO? Jak by se Karlovy Vary měly propagovat doma i v zahraničí?

Určitě ne. Čeština je krásná a hravá a my jsme ji chtěli využít, abychom velmi tradiční pojem UNESCO ukázali jinak, moderně. Kampaň měla tehdy obrovský úspěch a nikdo to nechápal jako znevažování, ale naopak, jako zpestření zažitého výrazu. Chceme oslovit také netradiční segmenty zájemců a pro ty je třeba přijít s něčím neotřelým a nestandardním. Budeme spolupracovat i s dalšími organizacemi, jako např. Czech Tourism, Česká centra na společné propagaci České republiky v rámci jejich kampaní na příjezdový cestovní ruch.

Jak se změní život místních po zápisu mezi nejprestižnější památky světa? Nemusí se obávat dražších služeb?

Myslím, že Karlovy Vary si cestou vysokých cen prošly. Chápu, že cestovní ruch a služby, na kterých je naše město závislé, patří mezi ty nejtěžší a nejvíce křehká odvětví.

Klasickým příkladem je současná situace, kdy ze dne na den nám pandemie naráz ukončila téměř celý bussines ve městě. Nezavřely jen restaurace, hotely, ale veškeré další služby na ně navázané a to už znamená několik desítek tisíc pracovních sil.

Vím, že to bude znít možná velmi tvrdě, ale myslím si, že pro Vary je daná situace obrovskou příležitostí. Mnoho let jsme se málo snažili své služby vylepšovat, nájmy zde dosahovaly ukrutných výšek. Vysoké nájmy pak vedou k vysokým cenám služeb a výrobků. Když si k tomu uvědomíme, že většina našich obyvatel je ve službách zaměstnána s průměrným platovým ohodnocením, docházelo k obrovským disproporcím. Místní obyvatelé přestali do lázeňského území chodit, začal se prohlubovat rozdíl mezi městem a lázeňskou zónou.

V posledních dvou letech se město snaží ukázat, aby lázeňská zóna byla i pro místní. Je to také jejich prostor a musí se tam cítit dobře. Je důležité pochopit, že zdroj našich příjmů z cestovního ruchu lze poté využít pro další rozvoj města.

Změní to nějak i váš osobní život? Co pro vás, karlovarskou patriotku, označení „město na seznamu kulturního dědictví UNESCO“ znamená?

Ano, jsem hrdá, že jsem z Karlových Varů a nyní na to budu ještě pyšnější. Považuji za důležité správně s tímto „drahokamem“ pracovat. Nechceme být městem, kde není k hnutí. Chceme být prestižní destinací, kde jsou obyvatelé spokojení, hrdí a kam se návštěvníci rádi vrací.

(Nora Dolanská)