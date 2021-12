Dlouhá diskuse, které se zúčastnilo mnoho aktérů, provázela schválení omezující vyhlášky na provoz barů v centru Karlových Varů na posledním jednání zastupitelstva. Konalo se v úterý 7. prosince a výsledkem je kompromis. Vyhlášku sice zastupitelé schválili, její účinnost ale odložili o půl roku. "V zájmu zastupitelstva je ochraňovat občany města, ale v jeho zájmu je i zajistit právo na svobodné podnikání. Jsme si vědomi, že v centru města dochází k narušování veřejného pořádku. Veškeré snahy vedení města řešit tyto problémy s provozovateli byly doposud neefektivní," uvedla během diskuse primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) a pokračovala: "Proto navrhujeme následující: podnikatelé vynaloží maximální snahu na zlepšení situace, omezí hlučnost svých návštěvníků, udělají vše pro to, aby návštěvníci co nejméně opouštěli provozovny, vyhlásí zákaz vynášení skla na ulici a budou na to dohlížet a pokud to půjde, pokusí se uvnitř vytvořit kuřárny."

V centru Karlových Varů se na malé ploše nachází hned několik nočních klubů, mezi nimiž jejich návštěvníci korzují a narušují noční klid, na což si stěžují lidé více než dva roky. Jde především o ulice Jaltská a Davida Bechera. Vedení města během léta provozovatele klubů upozornilo, že pokud se situace nezlepší, vejde v platnost nová lokální vyhláška, která by omezila provoz podniků jen v této oblasti. Protože podle vedení města nedošlo k nápravě, rozhodli radní před 14 dny o vyhlášce, jež měla vstoupit v platnost 1. ledna a která by ukončila provoz barů během pátků a sobot už v jednu hodinu v noci. Vyhlášku navíc rozšířili o část ulic Zeyerovy, Dr. Engela a T. G. Masaryka. Provozovatelé to považují za diskriminační a likvidační a následně se objevilo několik otevřených dopisů i petic, které měly zastupitele přesvědčit, aby danou vyhlášku stáhli.

Otevřený dopis napsal i karlovarští dýdžejové, kteří vystupují v Ratini klubu. Jedním ze signatářů je i Alexander Rebjonok, ředitel hotelu Imperial, který funguje jako dýdžej už mnoho let. "Jednal jsem se všemi provozovateli klubů, ale vy jste s provozovatelem Ratini klubu, který se nachází v ulici Dr. Engela, vůbec nejednali. To, co my nabízíme, je diskuse u kulatého stolu. Nežádám, abyste vyhlášku stáhli, ale abyste ji upravili. Také bych nebyl rád, kdybych měl pod svými okny hluk," vysvětloval na zastupitelstvu Rebjonok.

"Já jsem se o této vyhlášce dozvěděl až z tisku. Domnívám se, že je výsledkem nátlaku městské policie, která si neumí na ulicích zjednat pořádek. Vy jste si vzali za vzor Brooklyn ve Staré Roli," prohlásil provozovatel jednoho z klubů v Jaltské ulici Pavel Jiřík.

Jsme schopni se domluvit

Podle provozovatelů klubu Molly v Jaltské ulici má každý občan právo na žití, ale také na živobytí. "Máme natočeno, proč sem jezdí policie a strážníci. Kvůli ukradenému mobilu sem v létě přijelo šest policejních aut. Dotčené orgány odmítají odpovědnost," komentoval manažer klubu a jeho provozovatel dodal: "My jsme ale schopní se s vámi domluvit a doladit to."

Prostor dostal i Viktor Michalčuk, který v Zeyerově ulici provozuje občerstvení New York Burger and Chicken. Právě i jeho by se omezení mělo týkat, ačkoliv nejde o noční klub. "Já tomu nerozumím. Alkohol ani muziku nenabízím, přesto mám být omezen. Proč se vyhláška týká jen půlky Zeyerovky? Proč se netýká hotelu Ambassador, kde bývá v noci daleko větší nával? Dole na Zeyerovce mohou být otevřeny podniky, jak dlouho chtějí a my ne? Navíc toto nařízení s námi nikdo neprojednal," zlobil se podnikatel.

Podle náměstka primátorky Tomáše Trtka (ANO) se vyhláška týká těch míst, které byly vytipovány na základě podkladů městské policie i Policie České republiky. "A máte nějaké informace, kolik tu bylo rozdáno pokut? Řeší se tu drogy a mafie? My chceme výsledky," ozval se jeden z dotčených podnikatelů.

"Devět trestných činů a šestnáct fyzických napadení. Taková je skutečnost. Ze strany provozovatelů se neudělalo vůbec nic, aby se situace zlepšila," reagovala primátorka. "Já se o tento problém zajímám už delší dobu. Byla jsem se dokonce podívat, jak to na Masaryčce vypadá ve dvě hodiny v noci. A řeknu vám, že bych tam nechtěla bydlet. Vyhláška je jediné řešení. Měli bychom ji schválit. Ať lidi vidí, že jsme tady pro ně. Petici proti barům sepsalo už 180 lidí. Není možné, aby lidi chodili za psychiatry a brali prášky na spaní proto, aby se mohli vyspat," orodovala za vyhlášku zastupitelka Zdeňka Batíková (ANO).

Setkání u kulatého stolu?

Na to kontrovala zastupitelka Barbora Hradečná (Piráti): "A petici proti omezení podniků podepsalo 1200 lidí. Závěry by neměly být diskriminační ani pro jednu stranu." Zastupitel Jiří Klsák (KOA) navrhoval, aby se vyhláška stáhla celá. "Pojďme jednat a přizveme k tomu všechny provozovatele klubů," poznamenal Klsák. A Vlastimil Lepík (KOA) zase prosazoval, aby se navýšil počet strážníků o dva. "Ta vyhláška se připravovala více než jeden rok. Já proto navrhuji, ať tady podnikatelé nechají na sebe kontakty. My vás pozveme ke kulatému stolu a do konce roku se ještě můžeme sejít," uzavřela diskusi primátorka.

Zastupitelé nakonec 26 hlasy vyhlášku schválili, ale s podmínkou, že podnikatelé sjednají nápravu. Vyhláška má odkladný účinek od 1. června roku 2022. Pokud se situace nezlepší, vyhláška začne platit. Pokud ano, je vedení města ochotno její znění revokovat.