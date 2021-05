Rezignace stávajícího ministra Petra Arenbergra a comeback Vojtěcha Adama, kterého "nominace" zaskočila, přinesl nové vtipy. Tak se podívejte a bavte se.

Další výměna stráží na postu ministra zdravotnictví. Přinášíme novou várku vtipů. | Foto: Zdroj sociální sítě

- "Tady Adam Vojtěch, Andreji, proč mi voláš?"

-"Adame, vždycky jsem říkal, že jsi ako můj syn, mám pro Těba úkol, vezmeš mi znova to ministerstvo zdravotnictví."

- "Andreji, nezlob se, ale já už tam znova nechci, úplně mě to minule zničilo, čtvrt roku jsem se dával do pořádku."

- "K**va, tys to něpochopil, říkám 'ako můj syn', chceš skončit s Protopopovem na Krymu?"