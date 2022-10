Zdá se, že sliby majitele zchátralého pivovaru v karlovarských Rybářích by nemusely být plané, a tak by se nejpozději v únoru příštího roku mohlo začít s demolicí areálu. V něm bydlí lidé na okraji společnosti. Proto není divu, že obyvatelé Rybář srovnání pivovaru se zemí vítají. Kam ale tito nelegální nájemníci půjdou, až začne demolice? Počítá vedení města i městské policie, že se problémy mohou objevit na jiném území Karlových Varů?

Zdroj: Jana Kopecká

Sami bezdomovci ale tomu, že by se s rozpadlým areálem mělo začít něco dít, příliš nevěří. "Bydlím v pivovaru asi dva a půl roku. Bydlet se tam dá. Tady žádný majitel není, nevěřím tomu, že to půjde k zemi. Deset let už to bourají. A pokud by na to skutečně došlo, kam půjdu? Kamkoliv," řekl Deníku jeden z obyvatel pivovaru, který se nachází na problematické adrese Sokolovská ulice.

"Už bylo na čase. S demolicí se mělo začít už dávno. Vadí nám, že tam opakovaně hoří, že tam jsou bezdomovci. Co se tady denně děje na té Sokolovské ulici, je prostě katastrofa," komentovala situaci místní obyvatelka a zaměstnankyně trafiky.

Vánočním stromem v Karlových Varech bude stříbrný smrk, roste ve Dvorech

Podle velitele městské policie Marcela Vlasáka se musí počítat s tím, že bezdomovci migrují za svými příbytky podle aktuálních možností, a nejinak tomu bude i v případě možné demolice pivovaru. "Vždycky si nějaký azyl najdou. Jde většinou o opuštěné objekty soukromých subjektů," poznamenal Vlasák. "Samozřejmě ale vítáme, že by během několika měsíců mělo k demolici dojít. Budeme monitorovat, kam se bezdomovci případně ve velkém přestěhují. Pak tam uděláme kontroly a pokud půjde o opuštěný objekt, předáme informaci stavebnímu úřadu, aby kontaktovat konkrétního vlastníka," dodal Vlasák.

Také pro karlovarskou primátorku by bylo zbourání bývalého pivovaru dobrou zprávou. "Vlastník areálu má platný demoliční výměr, demolici už zahájil a proto s nadějí čekáme, až nám oznámí její dokončení. Také se budeme těšit, že brzy představí plány na novou výstavbu v místě zaniklého pivovaru. Nemyslím si, že by zbourání pivovaru muselo způsobit problémy na jiném místě ve městě s narkomany a bezdomovci. Spíš si myslím, že to pomůže jednu lokalitu vyřešit, a to v poměrně hustě osídlené části města," uvedla primátorka s tím, že pivovar nikdy nebyl jediným areálem, kde tito lidé přebývali. "Je jisté, že podobné lokality budeme řešit i nadále, jako to už léta děláme. Neštěstí pivovaru je v tom, že je přímo uprostřed městské zástavby, a věřím, že i díky jeho nelegálním obyvatelům byly Rybáře a především Sokolovská ulice v minulých letech vnímány karlovarskou veřejností jako ne úplně příjemná a bezpečná oblast. To by se mohlo změnit," uzavřela.

Areál vlastní společnost AF Company, za níž stojí podnikatel Alisher Kasymov. Tomu například patří Malé Versailles nebo Carlsbad International School. Přestavba areálu, jejímž smyslem je vytvořit nové městské centrum v Rybářích, má být rozdělena do několika etap. V rámci té první by mělo být postaveno 140 bytů. V komplexu, který se nazývá Nové centrum Rybáře, se počítá i se službami, supermarketem či parkovištěm. Má tam vzniknout i náměstíčko. Investoři také uvažují o propojení centra komunikací s Dolní kamennou, na což by mohl navázat i nově plánovaný most do Charkovské ulice.