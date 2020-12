„Měla jsem pocit, že se mi motá divně hlava, a tak jsem si lehla na postel. Ale měla jsem stále divný pocit a cítila jsem, že se postel vlní,“ vypráví o zvláštním zážitku Jana Tichá, která bydlí v 9. patře věžáku.

„Žiji tu třicet let a nebylo to, jako když třeba sousedi vrtají podlahu, bylo to silnější,“ říká Jana Tichá, která cítila brzy ještě větší otřes, vlnu, která prošla domem. Otřesy vnímala celým tělem. „Přemýšlela jsem, jestli vyskočit a utéct, protože to bylo něco netypického. Zemětřesení mě napadlo okamžitě. Ale ihned to skončilo,“ vzpomíná.

Po druhé vlně se podívala na hodinky. Bylo před půl jednou. Z internetu se ředitelka Hvězdárny a planetária České Budějovice potom dozvěděla, že k zemětřesení skutečně došlo, a to v Chorvatsku. Jana Tichá nikdy, ani na svých pracovních cestách na jih, nezažila ani lehké otřesy. „Byla to zvláštní síla, i když se u nás projevovala jen jemně,“ líčí.

Záchvěvy zěmě zaznamenaly i seismografy v Přimdě na Plzeňsku, Lazech a Lubech na Chebsku i všechny ostatní.

"Cítil jsem, jak se chvěje židle a třásl se ventilátor," sdělil Deníku Jaromír Škopec z Plzně.