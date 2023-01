Devadesát procent voličů, kteří přišli ve druhém kole minulých prezidentských voleb k urnám, dalo hlas právě jemu. Obec s přibližně 350 obyvateli tak mohl prezident právem považovat za svoji baštu. Deník se zajel 11. ledna do Milhostova podívat, aby zjistil, koho budou volit namísto svého oblíbence, který ve funkci končí.

V pošmourné středeční poledne s deštěm nebylo v obci ani živáčka. Kolem půl jedné dorazil autobus, z něhož vystoupilo pět školáků, kteří pelášili domů. Občas projelo auto. Klid a ticho bylo kolem hotelu Bronzový dukát, který podle stránek na webu nabízí ubytování. Jediný krámek v obci je smíšené zboží vietnamského obchodníka. Na otázku, kde jsou zákazníci, říká, že to nestojí za nic.

„Všechno je moc drahé. Zboží které kupuji, plyn i elektřina. Lidí chodí málo. Špatný kšeft,“ stěžuje si prodejce schoulený za kasou v zimní bundě a s kapuci na hlavě. Hřeje se u plynovým kamen, které má pod nohama. V Čechách je deset let a tvrdí, že má české občanství. S tím by tedy mohl i on k volbám. Při dotazu, zda půjde volit prezidenta a případně jakého, bezelstně odpovídá známou větou. „Nerozumím česky pane.“

Těžce zraněný krvácející yorkšírek Tedík přežil Silvestra venku na ulici

Mladý pár s kočárkem, na který se Deníku podařilo narazit, je sdílnější. „Že zde volili Miloše Zemana skoro všichni vím. Jeden čas naší obci dokonce přezdívali Zemanov. S jeho prací v tomto volební období jsem byl spokojený,“ uvedl Jiří Kořínek.

Prozradil, komu dá hlas v nadcházejících prezidentských volbách. „Pro mne připadá v úvahu jedině Jaroslav Bašta. Je to i jakýsi můj nesouhlas se současnou politikou vlády Petra Fialy,“ dodává Kořínek. Jeho partnerka volit prezidenta nepůjde. „Se současných kandidátů mě jako voliče neoslovil ani jeden. K volbách proto nepůjdu. Pokud jde o končícího Miloše Zemana, byla jsem s jeho prací spokojena,“ říká Oldřiška Stručková.

Současný starosta Milhostova Josef Hrdý, se k práci Miloše Zemana nechce vyjadřovat.

Soud umožnil únos syna, zoufá si žena, která je pod policejní ochranou

„Názor mám, ale nechám si ho jako svou interní záležitost,“ řekl. Nastínil zároveň, o kom uvažuje v následujících prezidentských volbách. „O jediné dámě mezi kandidáty. Ještě o tom budeme diskutovat doma s manželkou a poté se rozhodnu,“ dodal Hrdý.

Miloš Zeman po volbách objížděl obce, kde mu voliči dali největší podporu. Chybět tedy mezi nimi nemohl v roce 2019 ani Milhostov.

Minulé vedení obce v čele s bývalým starostou Pavlem Červenickým si pro něj tehdy připravilo dárek. Byla to karikatura Miloše Zemana s pozadím obce.

Prý aby si vždy připomněl, že zde byl. Karikaturu pro prezidenta vytvořil Jan Vávra z Milhostova.