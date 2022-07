Nyní probíhá sklizeň ovsa a řepky, a to jak na Karlovarsku, tak i Ústecku. „Potýkáme se starou známou věcí, a to je sucho. Zrno je menší. Vypadá to, že úroda nebude tak bohatá. Jsou sice oblasti, kde zapršelo, ale zatím jsme v nižších číslech. Sklizeň tedy v Karlovarském i Ústeckém kraji sice začala, ale vzhledem k okolnostem bude úroda nižší než v loňském roce. Zatím jsou ceny za výkup obilí o něco vyšší než loni,“ sděluje předseda Agrární komory Karlovarského kraje Pavel Brandl.

V Karlovarském kraji bylo k 25. červenci podle údajů ministerstva zemědělství sklizeno 61 procent ozimých ječmenů s průměrným výnosem 4,33 tuny z hektaru, pšenice byla sklizena pouze 4 procenta s průměrným výnosem 4,86 tuny z hektaru, řepky 11,3 procenta s průměrným výnosem 3,46 tuny z hektaru. Celkem je v kraji oseto 21 752 hektarů obilovin a 4260 hektarů řepky.

Ústecký kraj je na tom lépe, ječmene ozimého tam mají sklizeno 95 procent s průměrným výnosem 5,71 tuny z hektaru, pšenice ozimé 52 procent s průměrným výnosem 5,15 tuny z hektaru, pšenice jarní je sklizeno 58 procent s průměrným výnosem 3,76 tuny z hektaru a ječmene jarního rovněž 58 procent s průměrným výnosem 4,08 z hektaru. Řepky je sklizeno 62 procent s průměrným 2,99 tuny z hektaru. V kraji je oseto 88 287 hektarů obilovin a 21 440 hektarů řepky.

Ředitel školního statku Cheb Leoš Horčička, který hospodaří i na polích na Žatecku, neskrývá svou nespokojenost s nynější ekonomickou i politickou situací. „Jako zemědělce nás tíží vysoké ceny elektřiny. Nevidím v tom nic jiného, než normální zlodějnu. Ven ji prodáváme za několik halířů a všichni se vymlouvají na Evropskou unii. Další problém je cena nafty a benzínu. To jsou pořád jen řeči, že to zlevní, ale ve skutečnosti si pumpaři dělají, co chtějí a nikdo proti tomu ještě nezasáhl,“ říká ředitel.

Zemědělci mají už nyní obavy, co bude na podzim. „Jsme ve fázi, že se připravujeme na podzimní práce, ale už nyní vidíme, že pokud to půjde takto dál, do budoucna naše řemeslo nemá žádnou dobrou vyhlídku,“ uzavírá ředitel.

Výkonný ředitel firmy Agrall zemědělská technika Martin Hladůvka upozorňuje, že poptávka po zemědělských strojích stále je. "Ale i my se bohužel potýkáme se zpožděním dodávek jako v jiných odvětvích,“ říká.