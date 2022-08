Policie k případu vydala stručné prohlášení až po dotazu Deníku. „V sobotu 13. srpna přijali policisté na Kolinecku ve večerních hodinách oznámení o pádu ženy z okna domu. Žena utrpěla zranění a byla převezena do nemocnice k ošetření. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu nebezpečné vyhrožování,“ uvedla Dana Ladmanová z klatovské policie s tím, že policie případ dále prověřuje. Jak souvisí ženin skok s nebezpečným vyhrožováním, policie nevysvětlila. Podle zjištění Deníku ale měl k bytu, kde byla 28letá žena se svým partnerem, přijít opilý muž, jenž s nimi má spory. Kopal do dveří a křičel, že je z bytu vykouří. Žena, která byla vystresovaná z toho, že by mohl vniknout dovnitř, vyskočila z okna. Zraněná pod ním zůstala ležet na chodníku.