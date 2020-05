Při společné hlídce na hraničním přechodu Boží Dar k nim přiběhli dva turisté, kteří je požádali o pomoc pro zraněnou kamarádku. „Okamžitě zareagovali, zavolali záchrannou službu a společně se rozeběhli k mladé ženě,“ informovala mluvčí Ředitelské služby cizinecké policie Renata Grecmanová. Mladá žena při běhu v těžkém terénu našlápla tak nešťastně, že si hůlkou doslova propíchla lýtko.

„Zkušení kolegové hůlku zafixovali tak, aby se s ní nedalo hýbat, a protože měli obavy, že by žena mohla kvůli závažnému zranění upadnout do bezvědomí, pokoušeli se získat další informace důležité pro lékaře,“ řekla mluvčí. Kvůli závažnému zranění byla žena do nemocnice transportována helikoptérou.

„Zatímco pro Františka Hyčka to byl první zákrok poskytnutí první pomoci, pro Ondřeje Slavíka se jedná už o třetí od roku 2016,“ uvedla. Loni dokonce získal při ceremoniálu Policista ŘSCP ocenění v kategorii hrdinský čin roku. Tehdy se ocitl u dopravní nehody, kde byli vážně zraněni dva muži, kterým poskytl první pomoc.