K velmi kuriózní náhodě a příhodě v jednom došlo 6. července v panelovém domě v Kollárově ulici v Ostrově. V šest hodin ráno tam majitelka bytu našla v záchodě krajtu. O pár hodin později tam strážníci společně s ochranáři z útulku Ostrovský Macík vyjížděli ještě jednou, protože se v domě objevil leguán.

„Dostali jsme oznámení od majitelky bytu, která nás přivolala na pomoc, že má v záchodě krajtu,“ uvedl velitel Městské policie Ostrov Ladislav Martínek. Exotický had skončil v útulku Ostrovský Macík, kde si ho vyzvedl majitel ze sousedního bytu. „Nikdo neví, jak se k paní do toalety dostal. Mohl se tam dostat po suché cestě, ale klidně i stoupačkami,“ poznamenal Martínek s tím, že s takovým případem se ještě ostrovští strážníci nesetkali. Doposud odchytli užovky i červené a nějaké zmije.

U zásahu asistovali strážníkům zaměstnanci Ostrovského Macíku. „Krajta se k nám dostala v šest hodin ráno. Paní šla na toaletu a čekalo ji tam překvapení. Ihned jsme dali výzvu přes facebook, a tak se večer ohlásil její majitel,“ uvedla majitelka útulku Matylda Šimková.

Tím ovšem úterní incident v domě v Ostrově neskončil. Po pár hodinách se do něj ochranáři vraceli znovu, protože se v domě objevil nezajištěný leguán. „Byl hodně velký, měřil přes metr. Opravdu kuriózní bylo, že to bylo ve stejném vchodu. To už vzbudilo podezření, že oba plazi utekli stejnému majiteli, který je nedostatečně zajistil a ohrožuje tak okolí. I leguána jsme převezli k nám. Do půl hodiny se ozval jeho majitel. Jak se tedy ukázalo, šlo o dva chovatele exotických zvířat v jednom vchodu, což je opravdu rarita,“ konstatovala majitelka Ostrovského Macíku, která je na kuriózní případy zvyklá. Tento útulek totiž má jako jediné zařízení v Karlovarském kraji tento charakter a putují do něho nejen volně žijící zvířata, která potřebují pomoci, ale i ta exotická. „Nedávno jsme například asistovali u odchytu dvou jelenů s kozami, kteří se jakoby nic procházeli po Hroznětíně. Jak jeleni, tak i kozy byli ochočení,“ uzavřela Šimková.