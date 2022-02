Ještě do úterního rána dá zima v Karlovarském kraji o sobě řádně vědět. Pak by se situace měla podle Martina Adamovského z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni uklidňovat. Do té doby musí lidé počítat se silným větrem, sněhovými přeháňkami a dokonce i náledím.