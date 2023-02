Až zásahem policejní hlídky 23. února skončilo řádění dvojice pachatelů, kteří podle mluvčího policie Jana Bílka vykrádali nemovitosti na Karlovarsku. A nejen to. Čtyřiatřicetiletého muže z Karlovarska a třiatřicetiletou ženu ze Sokolovska obvinili kriminalisté ze spáchání zločinu vydírání a přečinů krádeže, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a porušování domovní svobody, muže navíc ještě ze spáchání přečinu poškození cizí věci. "Od první poloviny prosince loňského roku do druhé poloviny února letošního roku se dvojice dopustila v Karlových Varech krádeží, a to nejméně v devíti případech," informoval Bílek. Škoda, kterou způsobili, není vůbec zanedbatelná, dosahuje totiž přibližně 660 tisíc korun. Oba pachatelé nebyli při svých výpravách přitom nikterak mírumilovní, protože ve čtvrtek 16. února při vniknutí do jednoho z domů chtěla žena na majitele nemovitosti použít dokonce sekeru.

"První krádeže se měl obviněný muž dopustit sám v první polovině prosince loňského roku. Měl vniknout do jednoho z pensionů, kde se následně dostal do recepce. Z té měl odcizit dva klíče a z vedlejší skříně alkoholické nápoje. Poté měl vstoupit do sklepních prostor, odkud odcizil dvě jízdní kola a různé nářadí. Při další krádeži měl vniknout do rodinného domu, který následně prohledal. Odcizil z něj peněženku s finanční hotovostí, osobními doklady a platební kartou. Tu měl použít ke dvěma výběrům a celkem ke čtyřem platbám v jednom obchodním domě," pokračoval mluvčí Bílek.

V první polovině ledna letošního roku vyrazili oba k další krádeži společně. "Čtyřiatřicetiletý muž měl vstoupit na pozemek, na kterém se nacházel rodinný dům, přičemž žena měla počkat před pozemkem. Muž měl dům důkladně prohledat a odcizit z něj potraviny, batoh s osobními věcmi a platební kartou a také klíč od osobního automobilu. Nakonec ukradl samotné vozidlo značky Toyota, se kterým dojel pro třiatřicetiletou ženu. Ve vozidle pak nalezli finanční hotovost, další peněženku a platební kartu. Z odcizených platebních karet měli následně provést sedm plateb za různé zboží," líčil policejní mluvčí.

Hodně aktivní byl pár od neděle 12. února do čtvrtka 16. února. Nejdříve rozbili skleněnou výplň okna, kterým následně vnikli do domu. "Dům měli prohledat a připravit si v něm k odcizení například jízdní kolo nebo spací pytle. Právě ve čtvrtek 16. února kolem půl páté hodiny odpolední měl přijít dům zkontrolovat padesátiletý majitel. Při kontrole měl ve vnitřních prostorách narazit na obviněného muže, kterému ihned zamezil v útěku. Poté měla k oběma mužům přijít obviněná žena, která majitele vyzvala, aby ho pustil. Když neuposlechl, měla ho několikrát udeřit lahví do hlavy. Padesátiletý muž i tak obviněného muže nepustil. Žena tak měla ze země sebrat sekeru a sdělit majiteli domu, že pokud jejího známého nepustí, napadne ho s ní. Proto čtyřiatřicetiletého muže pustil a ten se ženou ihned utekl, přitom ještě odcizili doklady od vozidla nebo mobilní telefon. Následně ještě poškodili skleněnou výplň okna. Zraněný muž musel ještě téhož dne vyhledat lékařské ošetření v nemocnici," konstatoval Bílek s tím, že to ale nebyla poslední jejich akce. K té došlo ve zmiňovaný čtvrtek 23. února, kdy byli přistiženi při činu. Z dalšího rodinného domu tak už nic neodcizili, protože je krátce před půl pátou hodinnou odpolední zadržela policejní hlídka. "Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obou obviněných osob do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byla dvojice vzata do vazby," dodal policejní mluvčí. V případě prokázání viny oběma hrozí trest odnětí svobody až na osm let.