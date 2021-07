"Zmije obecná se zatoulala do jednoho z obchodů v Kraslicích. O pomoc s odchytem požádali pracovníci obchodu kraslické hasiče. Ti malého hada odchytli a vypustili ho mimo město do lesa," potvrdil mluvčí hasičů Martin Kasal. "Na zmiji upozornil můj přítel, když byl kupovat pleny. Prodavačka byla prý dost v šoku," říká v diskuzi na sociálních sítích Kamila P.

Další komentují situaci tím, že by dostali infarkt. Jiní zase oponují, že je zmije krásná. Najdou se i tací, kteří spekulují nad tím, kde se zmije v obchodě vzala. Je jim divné, že by přilezla do města a navíc ještě zavítala do obchodu. "Já jsem jednou odchytával zmiji u lidí doma v obýváku rodinného domu. V obchoďáku je to zajímavé, protože je tam velký pohyb lidí. Ale stát se to může," říká Vladimír Tomáš Smolík z bublavské záchranné stanice živočichů.